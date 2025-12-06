- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько стоят живые и искусственные елки в этом году и где купить дешевле — обзор цен
В Украине уже заработали елочные ярмарки.
В столице с приближением Нового года открывается все больше елочных базаров. Зеленые красавицы — здесь на любой вкус, однако цены, по сравнению с прошлым годом, повысились примерно на 10%. Подорожали также и искусственные новогодне-рождественские деревца.
Сколько стоят елки сейчас и какие лучше выбрать, рассказала корреспондент ТСН Елена Лоскун.
Цены на столичных ярмарках
На столичной елочной ярмарке покупатели уже выстраиваются в очередь. Цены на живые деревья в этом году выросли процентов на 10.
Цены на елочных базарах зависят от высоты, пышности и цвета хвои:
«Вот у нас датская елка. Она почти всегда зеленая. Ее цена варьируется от 1700. Побольше идут уже от 2500 и может достигать до 6 тыс грн Вот такие сосны варьируются от 500 и выше», — говорит продавец.
В продаже также есть композиции, собранные из веточек, цена которых варьируется от 250 до 450 грн. Всего в Киеве будут работать почти полторы сотни официальных елочных базаров.
Вариант от лесоводов и деревья в горшках
Значительно дешевле новогоднюю красавицу можно приобрести у лесоводов. Помощник надлесничего с Житомирщины Александр Яремчук показал плантацию, где растут елки европейские и сосны:
«На площади 1,9 гектаров — здесь примерное количество новогодних елок более 14 тысяч», — говорит он.
Цены на ели и сосны здесь примерно одинаковые:
Самые дешевые деревья обойдутся где-то в 150 гривен.
За настоящих великанов высотой до 5-ти метров просят до тысячи гривен.
На каждое срезанное дерево лесоводы цепляют специальную бирку, подтверждающую легальность происхождения. В этом году ГП «Леса Украины» планируют продать около 140 тысяч хвойных деревьев.
Еще один вариант, который стал трендом, — деревья в горшке. Хотя они не бюджетные, их можно высадить на улице после праздников.
«Сербская елка от 40 см — от 500 грн, до 1,50 м она может достигать 2-3-4 тысячи«, — говорит заместитель руководителя департамента сети торговых центров Ольга Шаблий.
Искусственные красавицы
Стоимость нынешних искусственных елок и сосен выросла примерно на 5-10 процентов.
«ПВХ елочки — это экономсегмент. Стоит самая дешевая елочка, например, настольная — 200-300 грн. И, например, данная елочка 2.10 — это самый популярный размер среди владельцев квартир — 3500, 2000 тысячи, ориентировочно до 4000», — говорит заместитель руководителя департамента сети торговых центров Ольга Шаблий.
ПВХ елка будет сохранять великолепие только 2-3 года. Более выгодным вариантом является так называемая «литая» елка, которая прослужит не менее 10 лет и больше похожа на настоящую.
Ценовой сегмент литой елки начинается от 2 до 6 тысяч гривен за ходовые размеры (1,80-2,10 м).
Популярностью пользуются и заснеженные красавицы: елка 2,10 м стоит почти 12 тысяч гривен.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 5 ДЕКАБРЯ