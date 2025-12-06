В Украине цены на елки выросли на 10% / © Pixabay

В столице с приближением Нового года открывается все больше елочных базаров. Зеленые красавицы — здесь на любой вкус, однако цены, по сравнению с прошлым годом, повысились примерно на 10%. Подорожали также и искусственные новогодне-рождественские деревца.

Сколько стоят елки сейчас и какие лучше выбрать, рассказала корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Цены на столичных ярмарках

На столичной елочной ярмарке покупатели уже выстраиваются в очередь. Цены на живые деревья в этом году выросли процентов на 10.

Цены на елочных базарах зависят от высоты, пышности и цвета хвои:

«Вот у нас датская елка. Она почти всегда зеленая. Ее цена варьируется от 1700. Побольше идут уже от 2500 и может достигать до 6 тыс грн Вот такие сосны варьируются от 500 и выше», — говорит продавец.

В продаже также есть композиции, собранные из веточек, цена которых варьируется от 250 до 450 грн. Всего в Киеве будут работать почти полторы сотни официальных елочных базаров.

Вариант от лесоводов и деревья в горшках

Значительно дешевле новогоднюю красавицу можно приобрести у лесоводов. Помощник надлесничего с Житомирщины Александр Яремчук показал плантацию, где растут елки европейские и сосны:

«На площади 1,9 гектаров — здесь примерное количество новогодних елок более 14 тысяч», — говорит он.

Цены на ели и сосны здесь примерно одинаковые:

Самые дешевые деревья обойдутся где-то в 150 гривен .

За настоящих великанов высотой до 5-ти метров просят до тысячи гривен.

На каждое срезанное дерево лесоводы цепляют специальную бирку, подтверждающую легальность происхождения. В этом году ГП «Леса Украины» планируют продать около 140 тысяч хвойных деревьев.

Еще один вариант, который стал трендом, — деревья в горшке. Хотя они не бюджетные, их можно высадить на улице после праздников.

«Сербская елка от 40 см — от 500 грн, до 1,50 м она может достигать 2-3-4 тысячи«, — говорит заместитель руководителя департамента сети торговых центров Ольга Шаблий.

Искусственные красавицы

Стоимость нынешних искусственных елок и сосен выросла примерно на 5-10 процентов.

«ПВХ елочки — это экономсегмент. Стоит самая дешевая елочка, например, настольная — 200-300 грн. И, например, данная елочка 2.10 — это самый популярный размер среди владельцев квартир — 3500, 2000 тысячи, ориентировочно до 4000», — говорит заместитель руководителя департамента сети торговых центров Ольга Шаблий.

ПВХ елка будет сохранять великолепие только 2-3 года. Более выгодным вариантом является так называемая «литая» елка, которая прослужит не менее 10 лет и больше похожа на настоящую.

Ценовой сегмент литой елки начинается от 2 до 6 тысяч гривен за ходовые размеры (1,80-2,10 м).

Популярностью пользуются и заснеженные красавицы: елка 2,10 м стоит почти 12 тысяч гривен.

