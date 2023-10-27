Сколько тысяч госслужащих пытались незаконно уехать из Украины: пограничники ответили

На фоне ряда новостей о выявленных схемах уклонения от мобилизации, стало известно о нынешних масштабах попыток незаконного пересечения границы.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если брать средние показатели по попыткам нарушения по пунктам пропуска и по "зеленому" участку границы, то они неизменны. Нет ни резкого увеличения, ни резкого уменьшения. За последние несколько месяцев есть определенное уменьшение случаев на пунктам пропуска, когда пытаются выехать по поддельным документам. Я не исключаю, что получать поддельные документы от операторов незаконного пересечения границы таким лицам стало сложнее. Если говорить о незаконном пересечении границы, вне пунктов пропуска, то таких попыток немного увеличилось ", — рассказал нам Андрей Демченко.

По данным пограничников, с начала года более 2 тыс. госслужащих пытались уехать, не имея на то законных оснований.

"По состоянию на данный момент это количество составляет 2100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы ", — уточнил Демченко.

Кроме этого, в Госпогранслужбе добавили, что продолжают выявлять факты безосновательного внесения лиц в систему "Шлях".

"Такие факты продолжаются выявляться. Надо понимать, что Госпогранслужба не является администратором этой системы и не вносит лиц в нее", — резюмировал Андрей Демченко и добавил, что информацию о нарушениях пограничники передают соответствующим органам, чтобы в дальнейшем предотвратить незаконные схемы пересечения границы.

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