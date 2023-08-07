Сколько у России есть ядерных боеголовок и применит ли Путин их против Украины: объяснение Тома Купера

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что в России есть до 40 ядерных боеголовок, которыми можно наносить удары. Он отметил, что РФ вряд ли решится на ее применение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Купер отметил, что у Путина может быть около 20-30, возможно, 40 действительно действующих ядерных боеголовок.

"Тем не менее, никто не знает о статусе их готовности. Ладно, да, конечно, у него есть около 6000 или даже 8000 боеголовок в "глубоком" хранении. Это означает, что они будут нуждаться в капитальном ремонте, регулярном обслуживании и так далее. А он даже не готов тратить деньги России на обслуживание этого оружия. Значит, оно просто хранится где-то там далеко от Москвы, и ему все равно", - отметил аналитик.

Том Купер добавил, что Россия пугает мир ядерным оружием, однако вряд ли решится на его применение. Он отметил, что в Беларуси может размещаться около 5-6 ядерных боеголовок.

"Будет ли он угрожать ядерным оружием НАТО, Западу или Украине... Извините, но в основном все это блеф. Почему? Это не подтверждается его действиями. Он или Медведев что-то там говорят по телевизору, в Twitter или Telegram о ядерном оружии, что надо уничтожить половину Украины, потому что у них больше ничего нет. А Запад всегда этого боится. Это единственное средство, которое осталось в их руках, чтобы пугать Запад. Именно это сдерживает Запад от того, чтобы еще больше и оперативнее поставлять Украине оружие и боеприпасы", - отметил эксперт.

Напомним, в ООН призвали "некоторые страны" не бряцать ядерным оружием.

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