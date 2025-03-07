Сколько украинцев испытывают проблемы с ментальным здоровьем и как можно себе помочь: мнение психологов

По меньшей мере, 5% ВВП Украина может дополнительно потерять из-за влияния ментального здоровья на продуктивность людей и общин. Об этом отчитываются исследования, на которые опирается профильная Всеукраинская программа "Ты как?". Эти два слова в начале полномасштабного вторжения стали символом продления жизни.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Как украинцы воспринимают войну и кого обвиняют

Эмоции, которые по последнему опросу исследовательской компании Gradus Research, украинцы замечают у себя чаще всего, это усталость (52%), напряженность (42%), раздражение (32%).

Какие эмоции чаще всего замечают украинцы

Состояние, которое мы проживали в начале полномасштабного вторжения, психологи назвали одним словом - неприятие. То есть, отрицание, что кто-то таки может ворваться в чужое государство, обстреливать города, сжечь "Мрию" - на самом деле миллионы мечтаний. Что кому-то за абсолютно нормальное оккупировать и насаждать в корне чужое. Оставлять города без людей. И людей без своих городов. Запускать ракеты по гражданским. Оставлять гранаты в детских игрушках или стиральных машинах. Пытаться лишить нас света, связи, воды, тепла... А потом объяснить это не менее абсурдным, "что пришли нас спасать".

Вопросом национальной идентичности впервые в истории Независимости украинцы задались только с началом полномасштабного вторжения, объясняет доктор психологических наук Ирина Губеладзе.

"Мы поверили в свою способность, свою силу. И был преодолен этот комплекс неполноценности, который очень много лет у нас насаждался. В том числе. Многие говорят о том, что какая разница, что решил Трамп, нам свое делать", - говорит доктор психологических наук, и.о. заместителя директора Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ирина Губеладзе.

Общественное мнение о том, что больше всего беспокоит общество, Институт социальной и политической психологии мониторит ежегодно. В частности, в течение последних трех - социологическое исследование спрашивает следующее: "Кто по вашему мнению, больше всего виноват в том, что произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину?". Среди ответов: российская власть во главе с Путиным; украинская власть во главе с Зеленским; украинские государственные деятели за все годы независимости; США, Европейский Союз, НАТО; все вышеперечисленные; никто, так фатально сложились обстоятельства; или же другое мнение или трудно ответить

Кто виноват в войне – статистика

"Размывается образ врага. Если в 2023 году таких людей было где-то 72%, которые считали Путина и Россию как единственного виновника начала полномасштабного вторжения в Украину, то на сегодняшний день этот процент существенно снизился до 54%. Это последствия влияния ИПСО, информационных психологических спецопераций врага, возможно, где-то отсутствие критического мышления и, возможно, даже усталость", - говорит Ирина Губеладзе.

Во время войн большинство народов переживает то же, что и украинцы

Впрочем, массовую раздражительность и бессилие во время затяжных войн проживают большинство народов, объясняет историк-военнослужащий Иван Буздудный. Поведение гражданских украинцев сегодня мы пытаемся сравнить с британцами во время Второй мировой.

"Мы так же встретим то же явление уклонения, ту же продажу «белых билетов», определенные коррупционные проявления в вопросах снабжения", - говорит историк.

Британцы имели проблемы даже с продуктами. Все из-за оккупации британских колоний и блокирования морских путей.

"Люди не понимают, что текущий курс доллара, заполненные магазины, возможность выбирать себе работу, что это не данность в тех реалиях, в которых мы живем. Это своеобразное историческое чудо. Потому что, ни одно общество в условиях такой войны никогда не жило так, как живем мы", - говорит историк.

Как украинцы заботятся о своем психологическом здоровье

Новаций добавили и современные технологии. Мы первые, кто следит за ходом событий на фронте и конфликтами в армии практически в реальном времени. И это еще больше истощает нас, утверждают исследования.

Всемирная организация здравоохранения оценила: четверть общества (9,6 млн) имеет проблемы с психическим здоровьем. Четыре из пяти украинцев находятся в постоянном стрессе, подтверждает мониторинг Института социальной и политической психологии.

"И тем не менее, большая часть населения, независимо от возраста, независимо от региона, говорила о том, что да, о психическом здоровье надо заботиться здесь и сейчас, не ждать победы или еще чего-то. Безусловно, сыграла свою роль эта компания первой леди программа "Ты как?", потому что она фактически унормировала это обращение", - говорит Ирина Губеладзе.

Ирина Губеладзе.

Цель программы - сделать психологическую помощь доступной для каждого. Почти 120 тысяч медработников прошли соответствующее обучение. Ветераны получают помощь в специализированных центрах, а в школах внедряют новые подходы к работе с детьми. В частности их учат заботиться о себе через комиксы. А для взрослых разработали аптечки психологической самопомощи.

Само же решение обратиться за поддержкой к психологам коммуникационный менеджер проекта называет - финальной стадией изменения поведения социума.

"В наследство от Советского Союза нам досталось предубеждение, разрушительный для нас стереотип о том, что если у тебя будет какие-то проблемные состояния в ментальном здоровье, ты категорически болен. Обычно люди прятались, скрывали, потому что они испытывали не то, что не поддержку, травлю, клеймение", - говорит коммуникационный менеджер Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Светлана Судак.

По последнему исследованию программы, доля тех, кто уже обращается к психологам, выросла с 7% в 2022 году до 17% в 2025.

"Никто не выбирал из нас эту войну, но если она так складывается, она делает нас ментально сильнее, потому что мы научились выбирать очень правильные стратегии выживания", - говорит Светлана Судак.

В том числе и что касается будущего Украины. Январское исследование компании Gradus Research констатирует: веру в победу до сих пор сохраняет более половины опрошенных, а треть надеется на завершение активных боевых действий уже в этом году.

Данные шокируют! Украина может потерять 5% ВВП из-за хронического стресса!

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