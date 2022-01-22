Сколько украинцев может повторно заболеть COVID-19, заразившись "Омикроном" — врач рассказал

В Украине уже есть немало повторных случаев заболевания COVID-19, вызванных "Омикроном".

10% украинцев, уже ранее болевших COVID-19, могут повторно заболеть, инфицировавшись новым штаммом коронавируса "Омикроном". Такое мнение в блиц-интервью ТСН.ua высказал врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

"Мы надеемся, что этот штамм будет такой, как в Великобритании, и у нас будет малое количество госпитализаций. Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас - так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно с "Омикроном". Это уже на 1 миллион человек — 100 тысяч ранее болевших", — сказал медик.

По его словам, в Украине уже достаточно много людей, которые раньше болели коронавирусом, но все же инфицировались "Омикроном". И таких случаев в дальнейшем будет еще больше.

Также Тарас Жиравецкий добавил, что многие вакцинированные люди болеют повторно. Среди них есть те, кто второй раз переносит болезнь легко.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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