Сколько украинских территорий Россия захватила за месяц: британская разведка назвала цифру

Российская армия заняла около 320 квадратных километров территории Украины в январе 2025 года.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Отмечается, что территориальные завоевания России в Украине замедлились – в декабре 2024 года Россия захватила около 400 квадратных километров.

Россия захватила опорный пункт Большая Новоселка, но продвижение вдоль большей части линии фронта было относительно незначительным.

По данным британской разведки, в течение 2024 года российское продвижение ускорялось, и в ноябре 2024 года было захвачено более 700 кв. км, что является одним из самых быстрых темпов наступления с ранних стадий войны.

В Курской области Россия добилась незначительных успехов в январе 2025 года. Подразделения Северной Кореи, развернутые в наступательных боевых операциях в Курской области, временно отошли с позиций на линии фронта, вероятно, для отдыха и перевооружения перед повторным развертыванием.

"Это почти наверняка связано с большими потерями, понесенными во время атак на удерживаемые Украиной позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, британский генерал рассказал, что существует только одна гарантия безопасности, которая поможет сдержать Россию.

Читайте также: