Сколько украинцев могут вернуться на Родину и при каких условиях: демограф шокировал прогнозом
Демограф проанализировал, сколько украинцев готовы вернуться из-за границы домой.
Демограф Александр Гладун считает, что чем дольше продлится война, тем меньше украинцев вернутся домой.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
Демограф убежден, что сейчас домой готовы вернуться около 50% украинцев, которые находятся за рубежом. Однако чем дольше продлится война, тем меньше людей будут готовы возвращаться на Родину.
«В целом, если усреднить, то цифра колеблется где-то на уровне 50%. То есть 50% наших граждан могут вернуться. Но, опять-таки, главный фактор для этого — условия окончания войны, наличие у людей жилья и работы. В этом смысле ничего не меняется, но проблема заключается в том, чем дольше длится любой конфликт или война, тем меньше людей возвращается. Длительный конфликт способствует тому, что все больше людей адаптируются на новом месте, и процент желающих возвращаться будет снижаться с каждым годом», — сказал он.
