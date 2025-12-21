Сколько украинцев на самом деле вернутся из-за границы: демограф дал тревожный прогноз

Александр Гладун

Надежды на то, что после войны домой вернется половина беженцев, становятся все более призрачными. Сейчас демографы осторожно говорят лишь о 30%, однако и эта цифра под угрозой.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени М.В. Птухи НАН Украины.

Почему 50% — это уже нереально?

По словам ученого, тенденция становится все более печальной. Если раньше эксперты надеялись на возвращение хотя бы половины выехавших, то сейчас планка опустилась.

«О 50% мы уже, к сожалению, не говорим. А вот на 30% я бы еще рассчитывал», — отмечает Гладун.

Он отмечает, что убеждение, будто всем украинцам за рубежом «хорошо» — это миф. Многие сталкиваются с трудностями, но остаются там из-за единственного фактора — безопасности. Люди уехали от войны, и пока она продолжается, страх преобладает над желанием вернуться.

Главный враг — время и «заморозка»

Эксперт выделяет два ключевых фактора, которые определят количество тех, кто вернется:

Продолжительность войны: Чем дольше люди находятся за границей, тем сильнее они интегрируются — дети идут в школы, взрослые находят работу, изучают язык. Связи с домом ослабевают. Условия мира: Это самый важный аспект.Освобождение всех территорий: Максимальный стимул для возвращения. Люди будут видеть перспективу безопасной жизни.Замороженный конфликт: Худший сценарий для демографии. Если война остановится только по линии фронта, большинство беженцев воспримут это как временный перерыв перед «новой горячей фазой».

«Если люди будут понимать, что война остановилась только на год или два, пока Россия снова не накопит силы, они не будут рисковать будущим своих детей и не будут возвращаться», — предупреждает демограф.

Есть ли надежда?

Несмотря на сложные прогнозы, 30% — это все еще миллионы людей, способных стать фундаментом для восстановления. Однако реальность будет зависеть не только от экономических программ правительства, а прежде всего от гарантий безопасности, которые получит Украина после завершения боевых действий.