Сколько украинцев проживает в стране и сколько выехало за границу: стали известны шокирующие цифры

Население Украины

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С начала 2026 года Киев вырвался в лидеры по количеству новорождённых в Украине. С января по июль в столице на свет появился 11 тысяч 421 малыш.

Для сравнения: во Львове за тот же период родилось вдвое меньше — 5 с половиной тысяч детей. В Одессе — чуть больше 4 тысяч, а в Днепре — 3 тысячи 300 малышей. Рекордным для столицы стал именно июль.

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Однако, несмотря на всплески рождаемости в крупных городах, в масштабах всей страны демографическая ситуация остается критической.

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Корреспондентка ТСН Наталья Ярмола изучила статистику и выяснила, сколько же сегодня украинцев.

С 90-х годов и по сегодняшний день: как менялась рождаемость

Если посмотреть на кривую показателей рождаемости за время независимости Украины — с 90-х годов и по настоящее время — она похожа на кардиограмму. Она показывает, как бьётся сердце нации: то сильнее, то слабее. И хотя рождаемость так и не превысила уровень смертности — наше сердце до сих пор бьётся.

В первый год независимости в Украине появилось более 650 тысяч малышей (657,2 тыс.). В 2025 году этот показатель оказался почти в четыре раза меньше — примерно в 3,7 раза (168,8 тыс. по данным Минюста).

Бедность 90-х, пандемии, болезни и экономические кризисы 2000-х, война, продолжающаяся уже 12 лет, — все это не давало нам шансов победить смерть. Но есть цифра, которая звучит очень обнадеживающе: сейчас каждые 3 минуты в Украине появляется новая жизнь.

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Ужасающая пропорция войны и коэффициент 0,9

Однако есть и другая, тревожная цифра — это статистика смертности. В годы полномасштабной войны на одного родившегося ребенка приходится трое умерших. Так было в 2025 году, когда было зарегистрировано 168 778 рождений против 485 296 умерших. И эта печальная тенденция продолжается в 2026 году.

Для того чтобы каждое следующее поколение пополнялось, коэффициент рождаемости должен превышать 2 ребенка на женщину (оптимально — 2,2). Сейчас же на одну женщину в Украине приходится менее 1 ребенка (около 0,9). И одна из главных причин этого, по данным социологических опросов, — неопределенность будущего.

Сколько нас: сокращение численности населения и вынужденная эмиграция

Сегодня мы даже не можем назвать одну точную цифру численности населения Украины — война сделала демографический учет чрезвычайно сложным.

В 90-е годы мы с гордостью говорили: «Нас 52 миллиона».

По состоянию на 1 февраля 2022 года (по данным Госстата) численность наличного населения составляла 41 130 432 человека.

В настоящее время оценки численности населения на территориях, контролируемых Украиной, значительно ниже — около 30,5 миллиона человек.

Но в конечном счете демография — это не просто сухие цифры «родился — плюс, уехал — минус». Необходимо учитывать ещё почти треть украинцев — 8,4 миллиона человек— которые с 2014 года проживают за рубежом. Эта цифра превышает население целой Сербии или Швейцарии.

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Среди вынужденных переселенцев почти 2 миллиона — это дети (примерно 1,7 млн). Это означает, что в каждом школьном классе на 30 детей целых 10 мест могут оставаться пустыми.

Однако эту цифру, как утверждают социологи, не стоит воспринимать исключительно как потерю поколения. Ведь часть детей (около 330 тысяч школьников) продолжает учиться в украинских школах в онлайн-режиме.

Мосты с миром и поколение детей войны

Часть из них со временем обязательно вернётся домой. А те, кто останется, — станут нашими послами и миллионами мостов между Украиной и миром. Ведь современный мир уже давно не о выборе «здесь или там», он — о связи. Эти дети могут говорить на украинском, мыслить по-европейски, знать несколько языков, иметь друзей в разных странах и при этом оставаться украинцами — независимо от того, где они живут.

Дети, родившиеся в 2022 году, уже в 2040-м станут совершеннолетним поколением детей войны. У них будут собственные воспоминания об укрытиях, звуках сирен, ракетах и о тех, кого потеряла Украина. Но в то же время это будет первое поколение украинцев с врождённым глубоким пониманием значения слова «независимость».

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