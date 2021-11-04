Сколько в Украине произошло смертельных ДТП: генеральный прокурор назвала потрясающие цифры

С начала года 800 детей пострадали в авариях.

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали статистику смертей в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся с начала года.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на владу".

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По ее словам, по состоянию на ноябрь текущего года 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. С начала года 800 детей пострадали в авариях. Также она рассказала, что в Украине за этот год произошло 2,5 тысяч летальных случаев, за весь прошлый год - 3,5 тысяч.

3,5 тысячи смертей несовершеннолетних в ДТП - Ирина Венедиктова привела статистические данные за год

Ранее сообщалось, что генпрокурор выразила обеспокоенность тем, что сотрудники полиции "закрывают глаза" на нарушения и тем самым подталкивают граждан делать другие.

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