Сколько в Украине стоят елки и сосны и где их можно купить подешевле

В Киеве стартовали елочные ярмарки, где можно приобрести главный атрибут рождественских праздников.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Большие и маленькие, пушистые и не очень - традиционную новогоднюю ярмарку открыли в одном из лесных хозяйств на Киевщине.

"Мы никакого вреда не приносим для леса потому что нам нужно в своих технологических процессах сжижать насаждения для того чтобы сформировать здоровый зрелый лес ... И именно за счет этих деревьев мы можем обеспечить население новогодними елками", - говорит начальник отдела охраны и защиты леса филиала Бориспольское лесное хозяйство ГП „Леса Украины“ Алексей Ковальчук.

Реализуют в этом хозяйстве преимущественно сосны, потому что они, говорит Алексей, и стоят дольше и запах имеют насыщенный.

Цены от прошлого сезона здесь говорят слишком не изменились. За метр новогоднего дерева придется заплатить от 144 гривен.

"Такая елка, это она около 1,70 - 1,50, мы учитываем что она немного опустится, то такое дерево будет стоить 180 гривен", - говорит Алексей Ковальчук.

Елки

В Киеве на ярмарке выбор большой. Здесь - елки, сосны и пихты. Цены немного выше, чем в лесном хозяйстве, потому что деревья говорят привозные и едут в столицу из других областей Украины. Есть здесь деревья и из наших Карпат, а также импортные, из-за рубежа. Поэтому и стоят такие зарубежные деревья значительно дороже, говорят реализаторы, до 2 тысяч гривен.

Весь процесс реализации деревьев, чтобы он был законным контролирует Государственная экологическая инспекция. Там отмечают, чтобы люди покупали деревья только на официальных ярмарках и обязательно проверяли, промаркировано ли дерево, что свидетельствует о законности срубки.

"За нарушение порядка сбыта этой елки или сосны. Протокол составляется и на того кто продает и на того, кто покупает. У нас сумма штрафа нижняя граница 510, верхняя граница 1700 гривен", - говорит заместитель директора Департамента государственного экологического надзора и контроля, старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Екатерина Литвишко.

И если ярмарки живых елок заработали лишь несколько дней назад, искусственные деревья в магазинах продают еще с начала ноября. Цена на елки из искусственных материалов только в этом магазине стартует от почти тысячи и достигает почти 20 тысяч. Однако продавцы говорят - это долгосрочная инициатива.

В Украине заработали елочные ярмарки

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