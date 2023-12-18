Сколько в Украине стоят живые и искусственные елки и что лучше купить на праздники: советы экспертов

В Киеве уже активно разворачивают официальные елочные ярмарки, которых будет около полутора сотен. Цены на праздничные деревья стартуют от 500 грн. и выше.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Сколько стоят сосны в Киеве

Екатерина Башарова - переселенка из Херсона, которая сейчас живет в Киеве. Женщина хочет устроить своим двум дочерям настоящий праздник - решила купить живую сосну. Новогоднее деревце обошлось женщине в 500 гривен.

Продавец Вячеслав рассказывает: сосну, которую приобрела Екатерина - вырастили в лесничестве недалеко от Киева. Что все официально - подтверждает чип. Мужчина признается: покупателей еще немного. Ежедневно у него берут в среднем по 3-4 деревца.

Елочная ярмарка в Киеве

"Ценная политика у нас в этом году от 500 гривен. Такого плана — уже 700 и выше. Такая вот большая будет стоить 1000 гривен", — говорит продавец.

Чип на срубленном дереве

Сосны Вячеслав советует держать подальше от батарей. В емкости с влажным песком, который следует поливать. Что касается елок, их пока не продает, потому что они капризнее сосны и быстрее сбрасывают хвою. До нового года могут не дотянуть. В продаже уже есть веточки пихты, скрепленные вместе — их цена 200-300 грн.

Какая цена искусственных елок

Руслану и Марине срезанных деревьев жаль, поэтому они решили приобрести искусственную елку. В гипермаркетах ассортимент велик. Стоит "литая" искусственная елка от 3000 грн. Со снегом – от 5000 грн. Они могут простоять и пять лет подряд.

Искусственная елка

Искусственная елка

От 1000 грн елки ПВХ. Их хвоя – из специальной пленки. Но они не так долговечны

"ПВХ приминается в коробке. И затем его расправить в исходное состояние новой елки через 3-5 лет будет невозможно", — объясняет руководитель флороцентра сети торговых центров Снежана Однорог.

А еще есть елки и сосны с иголочками, как леска для рыбалки. Вариант-бюджетный, от 700 грн. Правда, хвоя – колючая и на настоящую совершенно не похожа.

Елки в гипермаркете

Елка или сосна в горшке

Для тех, кто искусственной не хочет, но и покупать срезанную считает вандализмом – есть альтернатива. Елка или сосна в горшке.

Сортовые ввезенные из-за границы деревья стоят от 5 до 15 тыс. грн. Деревце можно поставить в доме. Главное, говорит руководитель ландшафтной компании Олеся Клюшник — не забывать за ним ухаживать и проветривать помещение

"Если заносим в помещение – где-то 22 градуса такая комнатная температура – не 28 не 30. Также нужно время от времени ее поливать", – объясняет Олеся Клюшник.

Хвойные деревья в горшке

К тому же, держать дома елку в горшке лучше не больше двух недель. Иначе – у нее начнется сокодвижение. Поэтому зеленую красавицу нужно вынести в прохладное помещение. К примеру, на балкон или веранду. Весной его можно посадить.

Араукария – комнатный вариант вечнозеленого растения в горшке, которое идеально приспосабливается к квартирным условиям, стоит от 500 грн.

Араукария

Уже который год популярности не теряют композиции из живой хвои. Стоимость стартует примерно от трехсот гривен.

Живая елка или искусственная? Как выбрать и за какую цену? Все за и против

Напомним, что британцы дарят на Рождество домашним питомцам, как они отмечают праздник вместе с животными.

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