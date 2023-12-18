Сколько в Украине стоят живые и искусственные елки и что лучше купить на праздники: советы экспертов

ТСН узнавала цены на елки в Киеве.
В Киеве уже активно разворачивают официальные елочные ярмарки, которых будет около полутора сотен. Цены на праздничные деревья стартуют от 500 грн. и выше.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.
Сколько стоят сосны в Киеве
Екатерина Башарова - переселенка из Херсона, которая сейчас живет в Киеве. Женщина хочет устроить своим двум дочерям настоящий праздник - решила купить живую сосну. Новогоднее деревце обошлось женщине в 500 гривен.
Продавец Вячеслав рассказывает: сосну, которую приобрела Екатерина - вырастили в лесничестве недалеко от Киева. Что все официально - подтверждает чип. Мужчина признается: покупателей еще немного. Ежедневно у него берут в среднем по 3-4 деревца.
"Ценная политика у нас в этом году от 500 гривен. Такого плана — уже 700 и выше. Такая вот большая будет стоить 1000 гривен", — говорит продавец.
Сосны Вячеслав советует держать подальше от батарей. В емкости с влажным песком, который следует поливать. Что касается елок, их пока не продает, потому что они капризнее сосны и быстрее сбрасывают хвою. До нового года могут не дотянуть. В продаже уже есть веточки пихты, скрепленные вместе — их цена 200-300 грн.
Какая цена искусственных елок
Руслану и Марине срезанных деревьев жаль, поэтому они решили приобрести искусственную елку. В гипермаркетах ассортимент велик. Стоит "литая" искусственная елка от 3000 грн. Со снегом – от 5000 грн. Они могут простоять и пять лет подряд.
От 1000 грн елки ПВХ. Их хвоя – из специальной пленки. Но они не так долговечны
"ПВХ приминается в коробке. И затем его расправить в исходное состояние новой елки через 3-5 лет будет невозможно", — объясняет руководитель флороцентра сети торговых центров Снежана Однорог.
А еще есть елки и сосны с иголочками, как леска для рыбалки. Вариант-бюджетный, от 700 грн. Правда, хвоя – колючая и на настоящую совершенно не похожа.
Елка или сосна в горшке
Для тех, кто искусственной не хочет, но и покупать срезанную считает вандализмом – есть альтернатива. Елка или сосна в горшке.
Сортовые ввезенные из-за границы деревья стоят от 5 до 15 тыс. грн. Деревце можно поставить в доме. Главное, говорит руководитель ландшафтной компании Олеся Клюшник — не забывать за ним ухаживать и проветривать помещение
"Если заносим в помещение – где-то 22 градуса такая комнатная температура – не 28 не 30. Также нужно время от времени ее поливать", – объясняет Олеся Клюшник.
К тому же, держать дома елку в горшке лучше не больше двух недель. Иначе – у нее начнется сокодвижение. Поэтому зеленую красавицу нужно вынести в прохладное помещение. К примеру, на балкон или веранду. Весной его можно посадить.
Араукария – комнатный вариант вечнозеленого растения в горшке, которое идеально приспосабливается к квартирным условиям, стоит от 500 грн.
Уже который год популярности не теряют композиции из живой хвои. Стоимость стартует примерно от трехсот гривен.
Напомним, что британцы дарят на Рождество домашним питомцам, как они отмечают праздник вместе с животными.
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