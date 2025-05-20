Сколько времени может воевать Россия против Украины: генерал объяснил заявления россиян

Игорь Романенко

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Россия не может вечно воевать против Украины, а потому Путин начал запугивать украинцев с требованием капитуляции.

Об этом рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Эксперт считает, что россияне пугают украинцев «вечной войной», хотя оккупанты не могут длительное время продолжать боевые действия.

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«Заявление озвучивает, какое-то пятое колесо от телеги — руководитель российской делегации на переговорах Мединский, который возглавлял ее в 2022 году. На самом деле, все, что сейчас нужно Путину — это четыре области Украины, их недра и человеческий ресурс для дальнейшей войны», — сказал Игорь Романенко.

По мнению эксперта, россияне оказывают психологическое давление на украинцев.

«Состояние войны сейчас не такое, как в начале 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом, а их ДРГ прорывались в город. Хотя Путину и его приспешникам хотелось бы подать это именно так, а мы чтобы прислушались к „советам“ и покорно отдали им четыре области. Именно поэтому включается режим запугивания. Это часть морально-психологической атаки, которую Путин использует против Украины», — отмечает Игорь Романенко.

Больше читайте по ссылке: Путин пугает «вечной войной»: сможет ли Россия вести боевые действия в Украине бесконечно

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