Сколько зарабатывает пилот в Украине: военный летчик "Викинг" назвал сумму

Пилот 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на позывной "Викинг", у которого более 100 боевых вылетов, поделился, сколько получает за свою работу.

В интервью ведущей ТСН Наталье Островской он рассказал, что зарплата украинских пилотов выросла на 130 процентов с начала полномасштабного вторжения.

“Денег много не бывает, но если брать зарплату до полномасштабного вторжения, это была сумма, которой, честно говоря, не хватало просто для жизни, если есть ребенок и жена. Было очень много скандалов по поводу того, что у военных зарплата не такая, какая она может быть. И потом уже перед началом полномасштабного вторжения зарплату очень быстро подняли. Это было где-то за месяц до вторжения”, – рассказал пилот.

По словам "Викинга", пилотов в Украине ценили и до большой войны.

“На примере 2014-2015 годов, я не выполнял тогда никаких задач, потому что был еще курсантом, но по рассказам побратимов, участвовавших в этих задачах… они показали, что армейская авиация – это очень важная составляющая в армии, которая мобильно может выполнять разные задачи: десантирование войск, остановить колонну вражеской техники и очень быстро доставить раненых в госпиталь, чтобы оказать им медицинскую помощь", — говорит военный.

Сейчас "Викинг", как пилот вертолета Ми-24, выполняет боевые задачи по поражению вражеской техники и личного состава.

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