Сколько зарабатывают Зеленский и лидеры других государств: суммы вас удивят

Меньше, чем у всех европейских лидеров! Зарплата президента Украины Владимира Зеленского оказалась очень скромной по сравнению с руководителями других стран. Примечательно, что президент США Джо Байден – тоже не в лидерах рейтинга самых больших зарплат.

Сколько официально зарабатывает Зеленский и какие зарплаты у лидеров других государств – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Рейтинг зарплат мировых лидеров

Forbes выяснил, кто из лидеров государств имеет самую большую зарплату. И, как оказалось, президент США не попадает даже в тройку.

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Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая заработная плата – более 1,5 млн дол. Такая зарплата почти вдвое больше оплаты труда президента Швейцарии Виолы Амгерд, которая зарабатывает 570 тыс. дол. в год и занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Албанезе – ему платят более 413 тыс. дол. в год. Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге. В год его заработная плата составляет 400 тыс. дол. Первую десятку рейтинга замкнул канцлер Германии Олаф Шольц – ему платят около 294 тыс. дол. в год.

Если же приравнять зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тыс. долл., что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения. Лидеры Танзании и Южноафриканской республики имеют зарплаты, составляющие 1000% от местных ВВП. А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть более 1,1% ВВП на душу населения страны. Меньше всего в мире зарабатывает лидер Шри-Ланки – почти 4 000 дол. в год.

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Какая зарплата у Зеленского?

У президента Украины сравнительно скромная зарплата:

"Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы".

Итак, в декларации Зеленского о доходах за два года отмечено всего 336 тыс. грн зарплаты в год или 28 тыс. в месяц, без надбавок и премий. В пересчете на текущий курс глава государства зарабатывает гораздо меньше, чем некоторые другие мировые лидеры. К примеру, больше Зеленского зарабатывает президент Молдовы Майя Санду.

Согласно обнародованным декларациям, доходы президента Украины и его семьи уменьшились почти с 11 млн грн в 2021 году – до почти 4 млн грн в 2022 году. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно декларации за 2021 год, доходы Зеленского и членов его семьи составляли 10 млн. 824 тыс. 507 грн., в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн. 359 тыс. 600 грн. Как отмечается, доходы семьи украинского лидера в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн. Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020-ым сократился почти на 12 млн грн. Остаток денежных средств семьи Зеленского к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский с женой Еленой

Президент продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до избрания Зеленского на пост президента. Согласно декларации за 2022 год, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

"Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины из-за начала полномасштабной агрессии России".

Отмечается, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн. Других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам не произошло, говорится в сообщении.

Дополнительные доходы мировых лидеров

Если же посмотреть на список лидеров и их зарплат, опубликованный изданием "Слово и дило", то ожидаемо, что самая высокая зарплата у американского президента. Материал издания вышел еще в начале 2024 года, поэтому данные несколько отличаются от опубликованных в Forbes. Байден зарабатывает 400 тыс. дол. в год. Кроме этого президенту выделяют 50 тыс. дол. на личные расходы и 19 тыс. дол. на развлечения, а также 100 тыс. дол. на оплату поездок. Нынешний размер зарплаты президента был установлен Конгрессом в 2021 году. До этого он был зафиксирован на уровне 200 тыс. дол. сроком на 30 лет. С момента вступления в должность первого президента США Джорджа Вашингтона и по сей день было всего пять повышений зарплаты – в 1873, 1909, 1949, 1969 и 2001 годах.

Чуть меньше Байдена зарабатывает канцлер Германии Олаф Шольц – примерно 390 тыс. дол. в год. В последний раз Бундестаг повышал зарплату канцлеру в 2022 году. С этого времени он ежемесячно получает около 30 тыс. евро. В эту сумму входит ставка, несколько видов компенсации, местная помощь.

Чуть меньше – примерно 380 тыс. дол. в год – получает премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Зарплату ему и другим федеральным чиновникам повысили летом 2023 года.

Годовая зарплата премьер-министра Канады Джастина Трюдо составляет 379 тыс. дол. Интересно, что согласно опросу, проведенному весной прошлого года, почти половина канадцев считали его зарплату слишком высокой.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак зарабатывал около 210 тыс. дол. в год. Его коллега из Нидерландов Марк Рютте – 200 тыс. дол. В зарплату Рютте входят отпускные и бонус в конце года, он также имеет право на надбавку, на расходы и другие выплаты и льготы. Однако Рютте может переместиться в рейтинге немного выше, ведь недавно он стал новым генеральным секретарем НАТО. Новая должность – новая зарплата.

По данным издания "Слово и дило", президент Франции Эммануэль Макрон (как и премьер-министр) зарабатывает 190 тыс. евро в год. В месячный оклад заложена ставка, пособие на проживание и необлагаемая налогом официальная помощь.

Президент Чехии Петр Павел получает 170 тыс. дол. в год. Вдобавок он, как и другие топ-политики, имеет право на ежемесячную компенсацию на командировку, питание и т.д.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Польши Анджей Дуда зарабатывают по 90 тыс. дол. в год.

Втрое меньше получает на своей должности премьер-министр Индии Нарендра Моди – около 30 тыс. дол. Ему также выплачивается ряд льгот и компенсация за содержание своего дома.

Напомним, что данные были обнародованы изданием "Слово и дило" в начале 2024 года.

Состояние украинских госслужащих

Но если посмотреть на состояние некоторых украинских топ-чиновников, то можно смело сказать, что официальный заработок мировых лидеров – просто ничто по сравнению с суммами, которые крутятся в руках украинских госслужащих. Единственное – это состояние заработано коррупционным путем.

Напомним, недавно на Хмельнитчине ГБР разоблачило руководителя облуправления пенсионного фонда и его маму, тоже топ-чиновника – руководителя местной медико-социальной экспертной комиссии. У семьи нашли только наличными почти 6 млн дол. в разных валютах.

В Сети сразу разлетелись видео и мэмчики, главными героями которых стали горе-чиновники из Хмельницкой области.

Но сюр на этом не закончился. Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Вот кому-то такое счастье на голову упало бы. Также у чиновницы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долл., а еще ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и т.д.

А еще были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топ-чиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость – и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

"Королевой", которой "можно все", у которой деньги почти в каждом углу квартиры, оказалась руководительница Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. Более того, женщина еще и член депутатской фракции "Слуга народа" Хмельницкого облсовета, главный врач КЗОЗ "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", Заслуженный врач Украины. Согласно декларации за 2023 год, по месту основной работы главный врач получила 597 300 грн. Среди других доходов – более 15 млн. грн. и 70 тыс. дол. наличными. Как-то не вяжется с картинкой, которую мы видим.

Руководителя Хмельницкого МСЭК взяли под стражу

И вот руководителю Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяне Крупе избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Примечательно, что залог примерно вдвое больше суммы, которую у нее изъяли.

Напомним, Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Ей инкриминируют организацию фальшивых инвалидностей уклонистам. Более того, ГБР изучает списки уклонистов, найденные у медика. В документах, в частности, указаны фамилии и фиктивные диагнозы. Уклонистов теперь должны найти и проверить. Если диагноз "куплен" с целью уклонения от военной службы, то мужчинам грозит от трех до пяти лет заключения.

Бизнес на уклонистах

Еще один пример безумных заработков на уклонистах. 56-летний врач из Житомира выдавала поддельные выводы МРТ. В ходе обысков в ее доме изъяли 80 тыс. долл., более 23 тыс. евро, а также цифровые носители с вероятными доказательствами преступления. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, врач выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

Теперь в случае доказательства вины врачу грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечательно, что директор медучреждения, в котором работает врач, отрицал причастность своей подчиненной к этому делу.

Стало известно, что речь идет о враче медцентра "Эксперт". Руководитель медицинского учреждения Виталий Смирнов подтвердил информацию об обысках, но сказал, что ни врач, ни медицинское учреждение не причастны к противоправным действиям. Об этом он заявил "Суспильному".

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