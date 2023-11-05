Сколько живет дрон на фронте: командир украинских штурмовиков ответил

Сколько живет дрон на фронте, зависит от того, на каком участке он работает, кто является его оператором и как он управляет этим дроном.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый".

"Например, одна из крайних работ. У нас не было ни одного потерянного дрона. Когда боролись за "дорогу жизни", у нас за четыре часа операции было минус семь дронов. По разному. Нет такого, что живет у кого-то год, а у кого-то день. Это как карта ляжет”, — рассказал командир украинских штурмовиков.

Военный добавил, что дроны на фронте — это расходящийся материал, как и автомобили.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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