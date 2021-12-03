Скользкие дороги, заметенные перевалы и угроза лавин: готовы ли водители и дорожники к снегопадам

Скользкие дороги, заметенные перевалы и угроза лавин: готовы ли водители и дорожники к снегопадам

Первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными.

Запад Украины уже засыпало снегом. В Карпатах его намело почти метровый слой. Из-за налипания на проводах обесточены почти сто населенных пунктов. А поскольку ждут резкого снижения температуры – дороги сковывает гололедица.

О том, готовы ли к этому водители и дорожники – 3 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, во Львове после ночного и утреннего снегопада за день снег в городе подтаял. Под ногами кое-где образовалась каша и вода. Но вечером все это подмерзло и стало скользко. Коммунальщики пытались оперативно подсыпать тротуары солью и песком, но не везде это успели сделать.

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На крышах — мокрый и тяжелый снег, поэтому советуют под ними не ходить. Впрочем, если во Львове осадкам преимущественно радовались, то в горных районах бушевала настоящая стихия. На перевалах выпало кое-где до полуметра снега. Засыпать начало с ночи. Временами осадки прекращаются. А вот работа снегоочистительной техники – нет. По крайней мере, так уверяют дорожники. На трассах дежурит около 60 спецмашин, использовали уже около 300 тонн песчано-соляной смеси. Все пути проездные, уверяют дорожники, но не для грузовиков на лысой резине. Более 10 фур пришлось отбуксировать, потому что они не могли самостоятельно выехать на подъемы и образовывали пробки.

Тем временем во Львовском гидрометеоцентре предупреждают о лавинной опасности в горах, а в области и городе на выходных прогнозируют гололедицу.

А на Прикарпатье больше всего заснежило в Долинском районе, который граничит со Львовщиной.

Здесь кое-где нападало до 40 см снега. Поскольку он мокрый, то наделал проблем. Облеплял линии электропередач и своим весом их обрывал. Так что утром без света остались 17 сел в районе, еще 4 обесточены частично. Более половины из них без света до сих пор, хотя энергетики работают, не покладая рук. Но доступ к оборванным проводам затруднен: где-то сугробы, где-то гололедица – как следствие, автомобилям добраться непросто. С утра были проблемы и на дорогах.

Снег в Украине: готовы ли к этому водители и дорожники

Однако уже к обеду все трассы были расчищены от снега. С боковыми улочками еще сложнее. Здесь готовятся, что под ногами будет гололедица.

Спасатели предупреждают о сильной гололедице. Водителей фур на летней резине просят не выезжать на перевалы.

И также предостерегают туристов от путешествий в высокогорье Карпат. Ведь там возможен сход лавин.

Напомним, что первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными.

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Авторы: Алла Пасс, Наталья Волосацкая