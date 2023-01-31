Скорая победа Украины равна распаду РФ: почему на Западе не спешат предоставлять ВСУ все оружие

По мнению Владимира Огрызко, на Западе боятся развала России, ведь не знают, что делать с этими территориями потом.

Мероприятие продолжит дозированную военную поддержку Украины, оглядываясь на реакцию Путина. Кроме того, союзники не предоставляют сразу все необходимое нам оружие, ведь боятся, что скорое поражение РФ приведет к ее распаду.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел и действующий руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью ТСН.ua.

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"Эскалация к большому сожалению засела глубоко у изголовья западных политиков. Они это используют, как отговорку быстро решить вопрос", – отметил эксперт.

По мнению Огрызко, окружение Путина, хоть и "потеряло здравый смысл", но прекрасно понимает, что такое ядерная кнопка и ядерная война.

"Они не потянутся к этой кнопке, потому что их предупредили, что это будет последний день их физического существования", – убежден он.

По мнению эксперта, дозированность в предоставлении Западом оружия Украине имеет другую природу. Ведь в случае скорой победы Украины в России начнутся "политические землетрясения" невиданной силы, от которой она начнет рушиться.

"Частично или сплошно – мы этого не можем спрогнозировать, потому что очень многие факторы будут влиять на эту ситуацию. Но она не сохранится в нынешних границах. Начнут отваливаться кусочки: сначала маленькие, а потом большие. А потом она сама может прекратить существование. И на этот вопрос на Западе нет ответа – что делать, с кем договариваться, как изымать ядерное оружие и множество других вопросов", – предполагает Огрызко.

По его словам, на Западе хотят постепенной трансформации России – чтобы она не представляла угрозы как для соседей, например Украины, так и глобально.

"А как это сделать – вопрос открытый. Только сейчас на Западе начались реальные исследования, что делать, чтобы коллапс РФ не привел к непредсказуемым последствиям. Этот процесс безусловно сложен. Поэтому на Западе хотят оттянуть процесс быстрого развала и понять, как действовать дальше", – подытожил Владимир Огрызко.

Почему на Западе опасаются скорой победы Украины

Подобное мнение высказал осенью тогда еще советник Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, Штаты опасаются, что после ослабления России в мире возникнет "вакуум влияния", который заполнят Индия и Китай. Поэтому США затягивают передачу вооружения Украине, чтобы не допустить распада РФ.

Экс-глава Луганской ОГА (2015-2016 годы) Георгий Тука заявлял, что крах России как единого государства – это абсолютно реальная вещь.

В Сети предположили, что именно с Чечни может начаться распад РФ. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что распад России может начаться с Татарстана.

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