«Скорая» забрала его с моста»: щемящая история киевлянина, который из-за долга за воду остался без жилья

Киевлянина Ивана Берестецкого лишили квартиры после того, как он накопил долг за потребленную воду — теперь он в больнице. Коллаж ТСН.ua, фото пенсионера: OBOZ.UA

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На днях в информпространстве получила резонанс история о 76-летнем киевлянине Иване Берестецком, который до недавнего времени проживал в однокомнатной квартире на проспекте Шухевича, но потерял ее после того, как ЖСК выставил ему долг за коммуналку на огромную сумму — более 870 тыс. гривен.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua народная депутат, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, каким-то образом этот пенсионер на днях оказался в больнице и, соответственно, теперь не имеет собственного жилья, куда смог бы вернуться после выписки. Вчера Третьякова написала по этому поводу заявление-депутатское обращение к главе Нацполиции Ивану Выгивскому. Кроме того, в своем заявлении в Нацполицию народная депутат ставит вопрос и об обстоятельствах принудительного выселения пенсионера неизвестными гражданскими лицами, и о судьбе его имущества.

«Утром 17 июня к Ивану Берестецкому поехали социальные службы. Он — одинокий человек, у него тяжелое финансовое положение. Касательно его задолженности за коммуналку могу сказать следующее: большая часть долга — за воду. Но я не верю в цифры, которые выставляют монополисты, поэтому должен быть аудит этой задолженности. Мне кажется, что на этого старика повесили всю задолженность по воде, всю задолженность, которую имеет дом. Эта многоэтажка очень большая. К примеру, у этого пенсионера была квартира №384. У этого мужчины, учитывая его возраст, недостаточно здоровья и знаний для того, чтобы разбираться со всеми счетами. Скорее всего, у него минимальная пенсия, потому как всю жизнь он работал на мясокомбинате. Человек был брошен один на один со своими проблемами. Такие люди находятся под прицелом у криминалитета, который бдит, ища одиночек. Конституция не разрешает забирать у человека единственное жилье. Если даже суд забирает жилье, то должно быть предоставлено альтернативное», — рассказала Галина Третьякова.

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В свою очередь, заместитель главы КГГА Марина Хонда нам сообщила, что на сегодняшний день выяснено, что Иван Берестецкий находится в больнице.

«Мы его разыскали, устанавливается диагноз, делом занимается полиция. В ближайшее время он будет находиться в больнице», — сообщила она нам.

Как выяснил ТСН.ua, пенсионер Иван Берестецкий действительно находится в больнице №8, в одном из терапевтических отделений.

По данным врача, мужчину госпитализировала «скорая» с моста на проспекте Степана Бандеры.

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«Его общее состояние стабильное, мужчина ходит, ест, чувствует себя нормально. Обычно такие больные у нас находятся неделю. Проблема в другом — куда его выписывать. Его привезла «скорая», указывается, что забрали его с моста. Кто-то вызвал «скорую», — рассказал нам врач Денис Стеблей.

Также он добавил, что после того, как узнал о крайне сложных жизненных обстоятельствах пациента, о том, что ему фактически некуда возвращаться, будет искать возможность найти для него учреждение, которое обеспечило бы для Ивана Берестецкого комфортную старость.

Как стало известно, по данным данных издания OBOZ.UA, после того, как квартиру выставили на аукцион на 1 млн. гривен, ее купил 30-летний риелтор и перепродает сейчас за 1 млн. 800 тыс. грн.

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