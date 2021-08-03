"Скорая" застряла на бездорожье: на Буковине медикам пришлось нести пациентку на носилках

"Скорая" застряла на бездорожье: на Буковине медикам пришлось нести пациентку на носилках

Медики несли на носилках больную 85-летнюю женщину.

Медики "скорой" на Буковине на носилках несли пациентку с микроинсультом. Их автомобиль не мог проехать по горным дорогам, которые размыло после дождей, а женщина требовала экстренной госпитализации.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 3 августа.

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С носилками и медицинскими принадлежностями фельдшер и водитель за 20 минут добрались до пациентки. 85-летняя женщина уже не могла встать с постели, состояние было тяжелым. Путь обратно в авто — уже с пациенткой на носилках — занял вдвое больше времени. Обессиленным врачам помогала соседка пенсионерки.

Пациентку доставили в черновицкую больницу скорой помощи. Сейчас она чувствует себя лучше и через несколько дней ее планируют выписать домой.

"Очень важны первые сутки, особенно в старшем возрасте. Они сделали больше возможного, они фактически спасли жизнь", — сказала Анна Вакарчук, заведующая центра неотложной неврологии.

Новости Украины: медики скорой на Буковине на носилках несли пациентку с микроинсультом

Напомним, что во Львове правоохранители вручили подозрение нейрохирургу, из-за ошибки которого его пациентка получила инвалидность первой группы.

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