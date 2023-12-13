"Скорее всего их позицию сдали": история 31-летнего Героя Украины, который погиб на фронте

31-летний комбат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Виталий Бохонок – один из 360 украинцев, получивших звание Герой Украины во время полномасштабной российско-украинской войны. Молодой комбат стал легендой, еще при жизни был полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Вместе с подчиненными шел в самые опасные места и отражал самые плотные атаки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Герой Украины Виталий Бохонок погиб на фронте. Жена Виталия рассказывает, что они оба учились на педагогов. Но преподавал 31-летний Виталий недолго. Война для него началась весной 2014 года, когда добровольцем пошел в военкомат.

"В воскресенье поехал в военкомат, нам ничего не сказал, позвонил уже из части. Был в 2014 году месяц в котле в Луганской области. В 2015 году в январе его ранили в аэропорту. После ранения он пошел дальше служит", - говорит отец Героя Украины Владимир Бохонок.

Владимир Бохонок

Виталий дослужился до майора и комбата. Воевал на Луганщине и Донбассе. Ежедневно на нуле рядом со своими бойцами. Вместе они отбили десятки атак и нанесли врагу большие потери. Уже во время полномасштабного вторжения комбата с собратьями накрыла вражеская арта.

"В самых страшных ситуациях был спокоен, он имел холодный ум. Но в тот вечер, в ту ночь Виталик говорит, что Владимирович был очень грустный и сказал, что что-то не то, я чувствую что-то не то. И так сложилось, что скорее всего их позицию сдали", - говорит жена Героя Лариса Бохонок.

Лариса Бохонок

Александр Тимощук, позывной "Лев", до сих пор лечит полученное во время того обстрела ранение. Вместе с командиром их успели доставить в госпиталь. Но спасти комбата врачам не удалось.

"Очень уважаемый, порядочный, честный человек был, грамотный. Офицер - пример для всего батальона. Я горжусь тем, что в это время работал под его командованием", - говорит Александр Тимощук.

Погиб Виталий Бохонок в июле 2022 года. А через три месяца ему присвоили звание Герой Украины, посмертно.

На днях жена погибшего комбата получила ключи от 1-комнатной квартиры в Киеве. А в родном Николаеве на здании университета, где учился Виталий, в память о нем установили мемориальную доску.

Герой Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН. Марафон «Единые новости» за 13 декабря 2023 года

Напомним, Герой Украины рассказал о сложных операциях и что такое "задача бинго".

Читайте также ведущие новости дня: