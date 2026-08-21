Скоро на дорогах нарушителей будут ловить «Фантомы»: кого именно и как

Вскоре любителей превышать скорость на дорогах будут выявлять специальные полицейские автомобили — «Фантомы» / © ТСН

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После ряда трагических ДТП, которые произошли в последнее время, в Украине уже сегодня, 20 августа, усилят контроль на дорогах — об изменениях сообщили в МВД и Департаменте патрульной полиции.

Как рассказал глава МВД Иван Выгивский, вскоре на автодорогах появятся автомобили, прозванные «Фантомами».

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Что это за автомобили и как будут ловить и штрафовать нарушителей

По словам главы МВД Ивана Выгивского, «Фантомы» — это специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают, в частности, во время движения.

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Согласно открытым данным, до полномасштабного вторжения только за первые 10 дней работы с помощью четырех автомобилей-«Фантомов» было выявлено около 12 тысяч нарушений ПДД.

Полицейские автомобили «Фантомы», которые были презентованы в 2022 году. Фото: Патрульная полиция.

Накануне первого запуска этих автомобилей, перед полномасштабной войной, Алексей Билошицкий, который сейчас возглавляет патрульную полицию Украины, подробно разъяснил, как будут работать эти машины.

Эти авто оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющих проводить измерения скорости, как при движении самого «Фантома», так и когда «Фантом» стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения производится считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

Устройство, которое будет помогать полицейским обнаруживать нарушителей с помощью автомобиля «Фантом». Фото: Патрульная полиция. 2022 год.

По данным Билошицкого, данные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая соответствующие метаданные прорабатывает и автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или пользователь.

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Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Кроме того, глава патрульных разъяснял, может ли быть фиксация правонарушений не в автоматическом режиме.

«Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования «Фантомом». К примеру, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям», — сообщал Билошицкий.

Как будет происходить привлечение к ответственности водителей

По данным полицейских, в «Фантоме» патрулируют инспекторы.

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«В таком случае они согласно требованиям статьи 35 ЗУ „О Национальной полиции“ будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекаться к ответственности в таком случае будут водители остановившихся авто», — говорят патрульные.

Штрафы за превышение скорости: действующие и запланированные

На данный момент в Украине за превышение скорости на 20 км/ч предусмотрен штраф 340 грн. За превышение скорости на 50 км/ч — 1700 грн. Если нарушитель платит штраф в течение 10 банковских дней, то действует скидка в 50%.

В то же время, как сообщалось в конце июня 2026 года, Верховная Рада совместно с МВД разработала законопроект, предусматривающий новые штрафы за превышение скорости водителями:

свыше 20 км/ч. — 680 грн;

свыше 40 км/ч. — 2040 грн;

свыше 60 км/ч. — 2720 грн;

свыше 80 км/ч. — 3400 грн;

в случае пяти и более нарушений в течение года — 17 тыс. грн.

Кроме того, по словам Алексея Билошицкого, с 20 августа на автодорогах Украины заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД (общее количество комплексов составит 426).

По данным полиции, эти приборы фиксации будут размещены, в частности, на следующих локациях:

Киевская область

80 км+444 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка)

79 км+010 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка)

27 км+784 автодороги Р-69 (в направлении Киевской ГЭС)

2 км+817 автодороги Н-07 (в направлении с. Гоголев)

0 км+459 автодороги М-01-01 (в направлении г. Бровары)

21 км+843 автодороги М-07 (в направлении г. Киев)

Житомирская область

2 км+283 автодороги М-21-01 (в направлении г. Житомир)

Житомир

ул. Покровская, 21;

ул. Покровская, 148;

ул. Покровская, 187;

перекресток просп. Независимости — ул. Атаманов Соколовских;

ул. Чудновская, 103.

Львовская область

50 км+620 автодороги М-11 (в направлении с. Шегини)

110 км+049 автодороги М-09 (в направлении г. Львов)

23 км+475 автодороги М-10 (в направлении г. Новояворовск)

Днепропетровская область

985 км+548 автодороги М-30 (в направлении г. Днепр)

423 км+663 автодороги Н-08 (в направлении г. Днепр)

Винницкая область

336 км+814 автодороги М-30 (в направлении с. Вербка)

336 км+906 автодороги М-30 (в направлении с. Общественное)

Черкасская область

192 км+446 автодороги Н-16 (в направлении с. Легедзино)

530 км+055 автодороги М-30 (в направлении с. Малая Севастьяновка)

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине заработают 50 новых камер автофиксации. В общей сложности в стране их будет работать уже 426.

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