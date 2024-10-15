Скоро РФ нанесет массированные удары: названа дата новой атаки

Секретарь СНБО Украины сделал громкое заявление о вероятной дате массированных ударов.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Сотни вражеских ракет и дронов

Армия Российской Федерации способна нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно. Такое громкое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире " КИЕВ24 ".

"Россияне способны организовать и продолжать системное влияние из-за периодических воздушных атак. Возможно, не каждый день, но с какими-то перерывами."

По словам Романенко, к сожалению, у россиян есть возможность сформировать и обеспечить массированный удар по Украине.

"Ракетное оружие они больше месяца не применяли. Перерыв был и с Шахедами, но они сами их производят."

Романенко объясняет, что массированный удар — это до 100 Шахедов и ракет. Россияне способны одновременно выпустить такое большое количество воздушных целей. И нужно к этому готовиться.

Когда возможна массированная атака?

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода. Об этом он сказал на открытии выставки "Энергетика промышленности-2024" в Киеве.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике."

В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели. Ранее военный эксперт Олег Жданов также предупреждал о массированном обстреле Украины.

После ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, который состоялся 7 октября, путинская армия может осуществить массированный обстрел, для которого накопила немало ракет после полуторамесячной паузы. О такой возможности в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что в эту дату был день рождения нелегитимного Путина, поэтому россияне пытались нанести максимальный ущерб.

Более того, эксперт говорит, что эта атака могла быть предвестником массированного удара.

Примечательно, что военный эксперт Роман Свитан также считает, что с наступлением холодов в Украине основная задача российской армии будет снова бить по энергетической инфраструктуре.

По его словам, враг имеет в запасах более тысячи ракет, которых хватит на десять массированных атак. По мнению Романа Свитана, российская армия будет пытаться добраться до систем энергораспределения. Однако бить по атомным станциям не будет.

Зима 2024-2025 в Украине, по мнению военного эксперта, будет такой же, как и предыдущая.

Сирены слышны чаще

Примечательно, что сирены стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают. Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра. Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "шахедов" на территорию Украины, а затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно.

Например, если в Киевской области в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов. Несколько в стороне от этих тенденций был Киев, где тревоги объявляли преимущественно только с подлетом русских дронов к городской территории. Еще до недавнего времени объявленные тревоги в городе соответствовали прошлогоднему – всего 8 часов. Но в сентябре уже и в украинской столице эта тенденция начала меняться – недельное время тревог выросло до 12 часов. Свою лепту в увеличение общего количества и времени тревог внесла и активизация наряду с приграничными областями тактической авиации, активно забрасывающей украинскую территорию КАБами. Прежде всего, конечно, речь идет о Сумской области. Очевидно, россияне продолжают и дальше делать ставку на усиление террора мирного населения и пытаются такими шагами сломить его сопротивление.

Чего пытается достичь Россия атаками "Шахедами"

Сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Впрочем, ночью на 14 октября впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине. Стратегическая авиация России тоже оставалась неактивной. Кроме того, на днях российские МиГ-31К перебросили Беларусь.

Перебазирование носителей аэробалистических ракет "Кинжал" в РБ может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии журналистке TSN.ua Алине Туришин исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло. Он напомнил, что в августе этого года Силы обороны Украины несколько раз поразили важный для россиян аэродром Саваслейка, который находится в 650 км от украинской границы и тогда, по разным источникам, в частности ГУР, один МИГ-31К был уничтожен, а 5 этих самолетов были повреждены .

“Это была ощутимая оплеуха Российской Федерации, потому что по разным оценкам самолетов МИГ-31К у них насчитывается 24 единицы. Соответственно выведение из строя 6 машин – это потеря четверти этого воздушного флота. Этот самолет для россиян уникален, потому что он единственный носитель аэробалистических ракет "Кинжал".

В то же время эксперт выразил сомнение, что российские МИГ-31К будут применяться для ударов по Украине с территории Белоруссии.

"Скорее всего, они будут совершать разнообразные провокации для объявления воздушной тревоги и держать наши Воздушные силы в постоянном напряжении и будут совершать какие-то маневры по патрулированию вдоль российско-белорусской границы".



Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Напомним, российская армия способна нанести массированный удар по Украине сотней БпЛА и сотней ракет одновременно.

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