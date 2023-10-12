"Скрутили и мобилизовали": все, что известно о новом скандале с ТЦК во Львове

В Украине разразился очередной скандал с военкоматом. По словам очевидцев, киевлянина скрутили во Львове, доставили в ТЦК, провели медосмотр, а к утру уже отправили на полигон в соседней области.

Что об этом случае говорят в ТЦК, почему мобилизация в Украине заиграла новыми "цветами" и почему чиновников не трогают, а обычным украинцам устраивают сюрпризы — все детали в эксклюзиве TСН.ua.

"Уже на полигоне"

Мужчину заламывают руки и силой заталкивают в помещение – такое видео появилось в местных Telegram-каналах Львова. Прохожим удалось все это снять на видео.

По информации из социальных сетей, мужчина не местный. Это киевлянин, который приехал во Львов, но был задержан посреди города. Очевидцы утверждают, что люди в форме, которые скрутили мужчину, — представители ТЦК. Освободить парня не удалось — говорят за ночь сделали все, чтобы тот уже к утру был в другой области.

Что говорят во Львовском ТЦК?

На утро 12 октября новой информации о местонахождении мужчины с видео нет. Между тем, событие в своих соцсетях прокомментировал Львовский областной территориальный центр комплектования.

“Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка”, — говорится в сообщении.

Когда станет известно кто фигурирует на видео?

Добавим, что во Львовском областном ТЦК в комментарии для ТСН.ua высказали предположение, что может оказаться, что на видео все же не представители территориального центра комплектования, а другой службы. В то же время военные подчеркнули: если окажется, что это были представители ТЦК, то событие впоследствии прокомментируют.

"Крутить и силой везти в ТЦК не имеют права!"

Адвокаты о таких ситуациях били тревогу уже давно и отмечают — работники ТЦК не имеют права задерживать человека, потому что за это собственно они и могут впоследствии попасть за решетку.

Львовщина не вылезает из скандалов

Но за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихают. 19 сентября в сети появилось видео из Самборского районного ТЦК. На нем виден как военный с пистолетом в руках жестоко бьющего мужчину.

На Львовщине работник ТЦК жестоко избил мужчину

Военным, которые подозреваются в содержании против воли и пытках двух мужчин, избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца без ношения электронного браслета.

ДБР ходатайствует, чтобы их взяли под стражу без права внесения залога. Заметим, что при представителях ТЦК тогда вступились и военные, объяснив, что мужчина которого избили — уклоняющийся.

Но уже через несколько дней в этом же терцентре разразился новый скандал. НАПК выяснило, что начальник этого отделения непонятно откуда сколотил себе неплохое состояние, а именно почти 4,5 миллиона гривен. Кстати, их происхождение мужчина объяснить так и не смог.

А уже 21 сентября сеть облетела очередная новость о взятках. Поборы во Львовской области устроила теперь уже женщина-офицер. Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и добавили, что фигурантка работала в Пустомытовском отделении Львовского Районного ТЦК.

На взятке поймали женщину-офицера Пустомытовского отделения Львовского РТЦК. Facebook/Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

А задержали ее с поличным, как раз во время получения транша за свои услуги. Кроме 17 000 долларов, которые женщина вот-вот должна была забрать себе, в сумке фигурантки полицейские нашли еще конверт с более чем девятью тысячами долларов, но вот откуда такие деньги в сумке, женщина объяснить так и не смогла. Обычно, говорят правоохранители, офицерша обещала мужчинам за 8500 долларов помочь сняться с военного учета.

Таких скандалов много

И это только речь о Львовской области. А схожие случаи фиксируются по всей Украине — и это после того, как президент подписал указ об увольнении всех областных военкомов, а на их место приказал назначить офицеров, непосредственно участвовавших в боевых действиях и не понаслышке знающих, что такое война и почему здесь не место взяткам.

Так, в частности, и во Львове руководителя областного терцентра сменили, но продержался он не долго. Уже через месяц после назначения его уволил главнокомандующий ВСУ. Свое решение Залужный не объяснил, как не назвал причину таких изменений.

Позиция действующих военнослужащих

Тем временем свирепствуют и сами военные. Бойцы объясняют всех подряд грести и бросать на войну — нельзя и объясняют свою позицию.

@mclaud_fcdd Чуть чуть накипело ⚠️Данное видео не ставит цели в разжигание межнациональной ненависти ♬ оригинальный звук — Александр

Вечный вопрос

И вечным остается вопрос, почему мобилизация обходит чиновников, а простым людям все больше "закручивают гайки?".

Как украинцы реагируют на подобные скандалы? Об этом узнавали ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина — НА УШАХ! Во Львове киевлянина скрутили и мобилизовали! Проснулся – уже на полигоне!

Читайте также: