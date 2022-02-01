"Скрыла" мужа: в Житомирской области женщину заставили вернуть 28 тыс. грн.

Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

Женщина приговорена к 1 году испытательного срока.

В Новоград-Волынском Житомирской области мать малолетнего ребенка заставили вернуть более 28 тыс. грн помощи от государства.

Об этом идет речь в приговоре Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина в 2019 году обратилась в орган социальной защиты с заявлением о назначении ей помощи на детей, отметив, что она является одинокой матерью.

Женщина в 2019-2020 годах получила 28320 грн помощи от государства. В ходе проверки выяснилось, что она последние семь лет проживает с отцом своего ребенка, однако пара официально не заключила брак.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Суд признал женщину виновной по ч.1,2 ст.190 УК Украины и ч.1,3 и 4 ст. 358 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Также женщина должна вернуть государству 28320 грн помощи.

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