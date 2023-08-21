"Скрывала всю оккупацию от россиян": как 68-летняя женщина сама разобрала машину, чтобы отдать ВСУ

Из-за огорода и хозяйства в Гоптовке остается более полусотни человек.
Без света, газа, воды и связи. В таких условиях в Харьковской области в приграничных селах остаются жить сотни людей. Россияне целят в их дома, а местные в это время латают окна, убирают обломки и помогают нашему войску.
68-летняя женщина всю оккупацию прятала свою машину от россиян, чтобы отдать нашим защитникам. Как старушки удалось уберечь автомобиль от врага и о жизни на границе узнавала корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.
Взрывы раздаются каждый день
Указатель на въезде в село Гоптовка, в полутора километрах от границы, местные сорвали в первые часы полномасштабного вторжения, чтобы запутать россиян. Теперь табличку возвращают на место, а на остановке вывесили желто-синий флаг. Пограничная деревня встречает ТСН пустыми улицами и разбитыми домами. Взрывы здесь раздаются каждый день. Россияне не жалеют оружия на дома людей.
Двухэтажный дом, в котором теперь дыра от танкового выстрела, госпожа Клавдия строила вместе с мужем. В середине июля в гостиную попал вражеский снаряд. Женщина в это время была в подвале, где живет уже полтора года.
С первого дня оккупации госпожа Клавдия решила сопротивляться. И разобрала авто покойного мужчины на детали, которые похоронила в разных местах. Чтобы не досталось врагу.
Авто разобрали до винтика
"Открутили колеса, поставили ее на кирпич. Затащили, закрыли, в общем разобрали и она там была", — рассказывает женщина.
После освобождения села Клавдия обратилась к волонтерам, чтобы помогли собрать машину.
Волонтер Роман Мелашко говорит, что бабушка разобрала ее практически до винтика.
"Сняты мосты, сняты рессоры, мы ее пока отсюда эвакуировали — это целое дело было", — вспоминает волонтер.
После сбора автомобиль перекрасили в зеленый и теперь он будет работать на победу.
"Дом разбили. Ну а что теперь? У меня нет сил ходить с автоматом. Пусть ребята, чтобы было им на чем возить боекомплекты", — говорит 68-летняя женщина.
Военнослужащий "Шмидт" отмечает, что благодаря таким людям, как Клавдия, и держится наша Украина.
"Мы победим хотя бы благодаря нашим жителям", – убежден он.
Самая большая мечта госпожи Клавдии – победа и восстановление села. Пока она самостоятельно смогла возродить только огород. Предыдущий урожай "пропал" из-за обстрелов.
"Стреляли так, что не было возможности на огород выйти. Каждое дерево ранено – все груши избиты", – жалуется женщина.
Из-за огорода и скота в Гоптовке остается более полусотни человек. Обитают без света, газа, воды и связи. И когда восстановят все это – пока не известно.
Жителям выдали "Старлинк"
Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отмечает, что в село пока нет возможности направить людей.
"Электроопоры, трансформаторы имеют большое разрушение. Гуманитарной катастрофы в этих районах нет, потому что люди снабжены всеми необходимыми лекарствами, едой, также людям предоставили электрогенераторы", — рассказал Задоренко.
Для связи людям дали "Старлинк". А воду берут из источника и колодцев.
Еще одна жительница Гоптовки Любовь Шворак признается, что дом сгорел у соседей сгорел, а хозяева уехали.
"Так мы ходим туда так знаете вручную. Больше воды взять негде. Нет такого дома, чтобы уцелела и все была как куколка. Окна выбиты на 99,9% в деревне, крыши повреждены", — рассказала женщина.
Однако покидать свои дома крестьяне не собираются и готовы отдать последнее, чтобы приблизить победу.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : Такие украинские бабушки! Женщина в Харьковской области сама разобрала авто, чтобы сохранить
Накануне в г. Волчанск Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения.
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