Скрывался среди детей: СБУ поймала предателя, наводящего ракеты РФ на жилые дома

Как оккупантам удалось завербовать мужчину, который с начала войны живет под их обстрелами?.. Не обошлось без русской церкви.

Служба безопасности Украины разоблачила очередного предателя в Запорожье. Агент постоянно жил среди людей и работал рядом с детьми.

Журналисты раскрыли детали дела в эксклюзиве TSN.UA.

Предатель наводил ракеты на гражданских

Контрразведка СБУ задержала мужчину, который помогал врагам целить ракетами по собственному поселку. По данным следствия, именно по наводке этого предателя оккупанты нанесли удар по Степногорску в Запорожье в конце 2023 года. Террористическая атака унесла жизни одного из местных.

Завербовал продавца представитель главного разведывательного управления генштаба РФ в декабре 2023 года. Мужчина попал на глаза ГРУшникам "по рекомендации" другой предательнице — своей знакомой и хористки УПЦ МП, которая ранее сбежала на временно оккупированную территорию и продолжает сотрудничество с "рашистами". Главной задачей мужчины был сбор информации о расположении украинских бойцов и техники.

СБУ задержала "вагнеровца"

За это предателю грозит пожизненное заключение. Но и это еще не все новости! 15 января 24-го года СБУ удалось разоблачить другую, уже более масштабную операцию ГРУ РФ и схватить по пути в Киев… вы не поверите… “вагнеровцу”! Он должен был обесточить столицу. Согласно заданию российских спецслужб, боевик должен был проникнуть в Украину через Беларусь в Ровенскую область, а уже потом — поехать в столицу.

"Вагнеровец" хотел обесточить Киев

Поймали "вагнеровца" с поличным, поэтому мы теперь подробно знаем, как именно решисты хотели обесточить Киев и его окрестности. Боевик планировал установить специальные GPS-маяки на ключевые опорные линии электропередачи. А по ним рашисты должны были запустить иранские "шахеды". Соответствующее специфическое оборудование украинские спецслужбы изъяли у боевика при задержании. Диверсантом оказался одиозный гражданин Беларуси, убивавший украинцев с 2014 года.

"Активно ищут рашисты среди украинцев и другого типа диверсантов — информационных", — рассказывает журналист Артем Зябкин.

Так, в Николаеве СБУ обнаружила одиозную гражданку, которая за деньги распространяла российские нарративы, получавшие напрямую от российских кураторов. Главной задачей было рассылать заказные статьи, где хвасталась армия РФ, а также подавалась искаженная ситуация на фронте.

Как видно на опубликованных СБУ переписках коллаборантки с ее кураторами, рашисты занимаются этим централизованно и заранее выбирают темы, которые были бы "интересны" жителям прифронтового юга. Но вместо легкого денежного вознаграждения, 42-летняя "фрилансерша" теперь может получить до трех лет за решеткой.

Украинцы, будьте бдительны

Враг активно пытается манипулировать украинцами. И это касается не только "подкупных фрилансеров", но и обычных людей, которые могут поверить ерундам, специально распространяющим оккупанты.

Ранее ТСН.ua сообщал о задержании экс-чиновника из Херсона, которая помогала россиянам во время оккупации города. Женщина пыталась скрыться из страны.

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