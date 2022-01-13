Скучал от бессилия: в Одессе разобрали стену, чтобы спасти собаку

Скучал от бессилия: в Одессе разобрали стену, чтобы спасти собаку

Животное сидело в ловушке в течение недели.

В Одессе двое мужчин и девушка спасли пса, который упал в щель между двумя домами и не мог самостоятельно выбраться оттуда в течение недели.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 13 декабря.

Мужчины вооружились инструментом и начали расширять щель, чтобы пролезть внутрь подвала. Когда отверстие было готово — спасатели осторожно протиснулись через него и на глубине нашли пса, визжащего от бессилия.

Надев перчатки, один из мужчин осторожно взял животное на руки и отнес его наверх, где передал другому. Спасенный пес на свободе сразу бросился в чащу, а мужчины заложили отверстие камнями, чтобы туда больше никто не упал.

Новости Одессы: двое мужчин и девушка разобрали стену, чтобы спасти дворовую собачку

Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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