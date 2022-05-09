Скучают по дому и волонтерят: как живут тысячи украинцев, сбежавших от войны в Германию

Скучают по дому и волонтерят: как живут тысячи украинцев, сбежавших от войны в Германию

Миллионы украинцев покинули свои дома из-за войны, которую развязала Россия. Более 280 тысяч человек находятся в Германии.

Они пытаются обустроить жизнь для детей, волонтерят и многие ждут возвращения с войны своих мужчин.

О людях, еще 3 месяца назад не представлявших, что станут беженцами, говорится в ТСН.

Анна Петриченко – дважды переселенка, как сама себя называет. В 2014 году с семьей убегала из родной Горловки. Приехала недалеко, в Бахмут. Теперь же с детьми заехали в Германию.

В мирное время у нее был небольшой бизнес – шили детские вещи. В военное всем пришлось перепрофилироваться и максимально помогать военным.

"Я собираю заказы от предпринимателей, которые работают. Составляю список. С этим списком работаем, какие предприятия могут закрыть эти нужды", – отмечает Анна.

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Сейчас волонтер в поиске специальной ткани для разгрузок. Об этом попросили швеи из Львова.

Результат совместных усилий прямо на военном – Анне присылают фотоотчет. Заодно приходит и новая просьба уже от мужа. Он в Краматорске, отвечает за медицинское обеспечение.

Чтобы помочь военным с медикаментами, целый волонтерский штаб развернул пласт посреди Берлина. Это польский институт им. Пилецкого. В подвальном помещении – выставка. Экспонаты рассказывают об ужасе концлагеря Аушвиц, о холокосте, который устроили нацисты. Именно здесь украинкам дали помещение, чтобы могли помогать бороться против геноцида, который устроили рашисты. В коробках – медикаменты и уже ящики собранных аптечек. Их комплектуют по натовскому образцу. Здесь же собирают тактические рюкзаки для парамедиков. И очень радуются отзывам военных.

Денежные средства собирают с пожертвований, комплектовать приходят и украинцы, и немцы. Работают даже дети, их рисунки раскладывают по рюкзакам.

Их дедушки во Вторую мировую воевали против нацистской Германии. Сейчас просят у немцев помощи, чтобы одолеть россиян. Женщины и дети, убегающие от войны, оказались вдали от дома, как на работу ходят на многочисленные акции в защиту Украины. Каждый пытается делать хоть что-то ради победы. И каждый надеется, что это произойдет как можно быстрее, потому что очень хочется домой.