"Скуплюсь за вас, потому что у меня есть COVID-сертификат": в "красных" зонах появляется новый бизнес

Украинцы адаптируются к новым условиям.
На сегодня 5 регионов Украины входят в "красную" зону и вместе с длинными очередями на вакцинацию и рейдами правоохранительных органов в этих областях появляется и новый бизнес. В Сети появились объявления: "Скуплюсь за вас в магазине, потому что у меня есть COVID-сертификат".
О том, как изобретательные курьеры помогают попасть в магазин без сертификата, если ваш город в "красной" зоне — 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Так, хотя официально Львов не в "красной" зоне, местные власти решили ввести там не менее суровые ограничения.
Выход предлагают изобретательные курьеры — мол они имеют сертификаты и все могут сделать за вас. Деньги просят заранее, но особых гарантий, что товар будет доставлен — не дают. На телефон предлагают выслать свой сертификат.
В Одессе строгие ограничения действуют с понедельника, а доступ в непродовольственные магазины только с "ковид"-сертификатом или свежим ПЦР-тестом.
В Одессе, для полной гарантии выполнения заказа, клиентам предлагают вместе ехать в торговый центр, а затем подождать, пока курьер приобретет нужные товары. В случае адресной доставки, деньги необходимо сбросить на карту. Просят за такую услугу 150 грн. за час. Эта сумма включает проезд и доставку.
А вот в Николаеве, хотя этот город и вообще еще в "оранжевой" зоне и без особо суровых ограничений, курьеры очевидно только готовятся к спросу на их услуги.
Схема аналогична. Сбрасываете список, деньги и ждете заказ. Услуга обойдется в 100 гривен за час.
Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что вакцинация не только сохраняет здоровье, но и экономит деньги за доставку из магазинов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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