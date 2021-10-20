"Скуплюсь за вас, потому что у меня есть COVID-сертификат": в "красных" зонах появляется новый бизнес

"Скуплюсь за вас, потому что у меня есть COVID-сертификат": в "красных" зонах появляется новый бизнес

Украинцы адаптируются к новым условиям.

На сегодня 5 регионов Украины входят в "красную" зону и вместе с длинными очередями на вакцинацию и рейдами правоохранительных органов в этих областях появляется и новый бизнес. В Сети появились объявления: "Скуплюсь за вас в магазине, потому что у меня есть COVID-сертификат".

О том, как изобретательные курьеры помогают попасть в магазин без сертификата, если ваш город в "красной" зоне — 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Так, хотя официально Львов не в "красной" зоне, местные власти решили ввести там не менее суровые ограничения.

Выход предлагают изобретательные курьеры — мол они имеют сертификаты и все могут сделать за вас. Деньги просят заранее, но особых гарантий, что товар будет доставлен — не дают. На телефон предлагают выслать свой сертификат.

В Одессе строгие ограничения действуют с понедельника, а доступ в непродовольственные магазины только с "ковид"-сертификатом или свежим ПЦР-тестом.

В Одессе, для полной гарантии выполнения заказа, клиентам предлагают вместе ехать в торговый центр, а затем подождать, пока курьер приобретет нужные товары. В случае адресной доставки, деньги необходимо сбросить на карту. Просят за такую услугу 150 грн. за час. Эта сумма включает проезд и доставку.

А вот в Николаеве, хотя этот город и вообще еще в "оранжевой" зоне и без особо суровых ограничений, курьеры очевидно только готовятся к спросу на их услуги.

Новости Украины: изобретательные курьеры предлагают доставку из магазинов, так как имеют COVID-сертификаты

Схема аналогична. Сбрасываете список, деньги и ждете заказ. Услуга обойдется в 100 гривен за час.

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что вакцинация не только сохраняет здоровье, но и экономит деньги за доставку из магазинов.

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