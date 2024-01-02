Слабость Путина, переговоры с РФ и битва за Крым: главные заявления Зеленского в интервью The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу The Economist.

ТСН.ua собрал главные заявления украинского президента.

Как пишет издание, Владимир Зеленский "раздражён колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников". По его словам, Запад потерял чувство неотложности, а многие украинцы потеряли чувство экзистенциальной угрозы войны.

Сейчас Зеленский пытается возродить и то, и другое.

"Возможно, мы не добились успеха (в 2023 году – ред.), как того хотел мир. Возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял. Но мысль о том, что Путин побеждает, является не более чем "ощущением", - подчеркнул президент Украины.

Россия не взяла ни одного большого города в 2023 году

Реальность, по словам Зеленского, состоит в том, что российские войска все еще гибнут в таких местах, как Авдеевка, откуда он недавно вернулся. По оценкам британской военной разведки, по нынешним тенденциям, к 2025 году Россия несет более 500 000 потерь убитыми и ранеными.

"Тысячи, тысячи убитых русских солдат, которых никто даже не забрал". Он подчеркивает, что армия Путина не смогла взять ни один крупный город в 2023 году, тогда как Украина смогла прорвать российскую блокаду Черного моря и теперь перевозит миллионы тонн зерна по новому маршруту.

"Огромный результат!" – подчеркнул президент.

Благодаря Украине Европа защищает себя от агрессии РФ

Владимир Зеленский отмечает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Если России позволить забирать украинских детей, они заберут других детей. Если Россия будет нарушать права украинцев, она будет нарушать права во всем мире. Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он ощущает кровь, он ощущает свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", – сказал президент.

Он также отмечает, что европейские страны должны убеждать США в поддержке Украины ради них самих: "Спецслужбы нескольких европейских стран начали (изучать — ред.) возможность нападения на их территорию со стороны России... Даже тех, которые не входили в состав СССР".

Переговоры с Россией

Зеленский отметил, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России". Вместо этого он и украинцы ощущают шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе.

"Я вижу только шаги террористической страны. И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, это не потому, что они праведники, а потому, что у них не хватает ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А потом со всей силой пролистать страницу этой войны".

"Центры тяготения войны" в 2024 году

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут "центром тяготения войны". По словам журналистов издания, Зеленский говорил мало, говоря, что выход информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону.

"Но если у него и есть месседж, то это то, что Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяготения войны", – отмечают в издании.

Президент подчеркнул, что изоляция Крыма и уничтожение российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ для нас уменьшить количество атак из этого региона".

По мнению Зеленского, успешная операция в Крыму стала бы "примером для мира", а также имела большой эффект внутри России.

"Потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что тысячи российских военных погибли только из-за амбиций Путина", – размышляет глава государства.

Тем не менее, Зеленский признал, что скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров.

Мобилизация всех усилий украинцев

По словам президента, мобилизация в Украине касается не только уходящих на фронт солдат, но и мобилизации всех усилий украинцев.

"Мобилизация – это не только вопрос солдат, отправляющихся на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех сил. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который принадлежит сделать украинцам", – говорит Зеленский.

По его словам, если Украина "продолжит фокусироваться на внутренней политике, то нам нужно будет назначить выборы. Изменять законы, конституцию. Но тогда забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации".

В то же время, он убежден, что Украина не может отказаться от своего плана победить Россию.

"Самая важная профессия, которой может заниматься украинец в настоящее время – это быть в Украине… А для наших западных партнеров – это быть с Украиной… Если нет сил – уходи. Мы не отступим", – сказал Зеленский.

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