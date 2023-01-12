Слабость режима Путина, междоусобные войны, путч и распад России: интервью с американским профессором Александром Мотылем

Франция первой среди стран-членов НАТО поставляет нам легкие танки AMX-10RC. США и Германия предоставляют нам БМП Bradley и Marder. Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда анонсировал предоставление Украине роты (14 машин) немецких танков Leopard. По поводу возможности передачи Украине именно немецких танков также высказывались и другие страны. И вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал снять канцлера Олафа Шольца свое вето и разрешить подобные поставки.

Вместе с консенсусом на Западе о безоговорочной победе Украины в этой войне, разворачивается дискуссия и о возможном распаде России после ее поражения. Статьи именно с такими заголовками написал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

ТСН.ua поговорил с ученым о том, как удалось сломать это табу на Западе, к чему идет Россия и будет ли в 2023 году победа Украины в этой войне.

- Недавно в Foreign Policy и Atlantic Council вышли две ваши статьи, что Западу нужно готовиться к возможному распаду России. В Украине отметили, что Запад чуть ли не впервые начал в голосе обсуждать такой сценарий. Хотя раньше это было табу. Что изменилось?

– все изменила война. Еще в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Россия вообще может перестать существовать. Все были уверены, что победа в войне будет за Россией. Никто не мог представить украинскую победу. А за последние 11 месяцев мы увидели, что все как раз наоборот. Россия уже не может выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина победить может. Еще открыт вопрос, победит ли. Но, по крайней мере, есть надежда и надежда, что так и будет. Поэтому полностью изменилось видение России. А тем более и Украина. Россия из суперпотуги, непобедимой, превратилась в очень победную и уже не суперпотугу. Это уже не вторая лучшая и самая большая армия мира. Это соотношение полностью изменилось, как отношение Запада, политиков, ученых, аналитиков и т.д. Люди теперь думают о том, что Россия может проиграть. А если проиграет, что это значит? Какие это будут иметь последствия для мира, Украины, но и тем более для России?

Один из возможных сценариев – тот, о котором я и говорил в своих статьях. Что Россия может распасться на части, что может произойти гражданская война, или вообще война между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах сбыться. С каждым днем она становится все более реальной. Запад должен об этом серьезно подумать: что делать, если нынешней России действительно не будет; что на месте этой России появится 5-20 независимых государств; что будет не только грызня среди элит в Москве и Кремле, но даже своего рода кровопролитие, гражданская война.

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Помните, как это было в 1990–1991 гг.? Мероприятие относилось очень осторожно к возможности распада Советского Союза. Тогда президент США Джордж-Буш-старший поехал в Киев и поучал украинцев, что они не должны слишком много заниматься каким-либо национализмом и тому подобное. Но через несколько месяцев СССР уже не было. Все были застигнуты врасплох, никто на это не надеялся. К счастью, это был мирный конец. В целом не было каких-то страшных катаклизмов. Но теперь это не исключается. Все-таки Путин будет держать власть вплоть до последней секунды. Как мы видим и знаем с войны в Украине, он готов на все: пожертвовать самим русским народом, чтобы держаться у власти. И он это уже кстати и делает. Так что здесь есть разные варианты, которые могут быть очень неприятными для всех, не только для россиян, украинцев, но и Америки и всего мира. Поэтому нужно об этом думать и как-то готовиться. По крайней мере, чтобы мы не были этим застигнуты врасплох. А может быть, надо ускорить этот процесс. Но это уже другой сложный вопрос, потому что это значит взорвать саму власть Путина.

– Как Запад может взорвать власть Путина?

– Он это уже делает тем, что поддерживает Украину. Знаете, никто бы, конечно, не сказал такого открыто, что мы подрываем власть Путина. Но де-факто это так. Каждый танк, "джавелин", HIMARS, которые Украина получает от Запада, фактически подрыв власти Путина. Что еще можно сделать, особенно когда речь идет об этом сценарии (распада России – ред.)? Западу, премьерам, президентам или разведкам нужно серьезно заниматься возможностью, что какой-то там Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан и, возможно, другие нероссийские республики или автономные части РФ могут со временем, может через полгода или через 2-3 года, требовать не только суверенности, автономии, но и полной независимости. Следовательно, стоит уже теперь с теми людьми об этом говорить. Конечно с Кадыровым несколько трудно было бы говорить, правда? Но есть организованные чеченцы, другие живущие на Западе. Кстати, несколько месяцев назад они провели конгресс свободных народов. Обычно эмигранты не оказывают особого влияния на сами эти страны. Но есть исключения. В известной степени они начинают взрывать путинские власти и режим.

– Вы вспомнили времена распада СССР. Тогда Запад, особенно США, боялись, в чьи руки может попасть все ядерное оружие. В настоящее время РФ имеет 6 тыс. ядерных боеголовок. США и их союзники этого тоже сейчас боятся?

- Да конечно. Это серьезный вопрос. Знаете, 6 тыс. боеголовок – это много. Даже если одна попадет в руки какого-нибудь террориста или сумасшедшего генерала, который ее готов применить, это опасность для всех. Может, не так для Америки, но по крайней мере для определенных народов в России, возможно для Украины, о чем уже шла речь. Вместе с тем есть дополнительный страх. Понимаете, когда СССР переживал перестройку при Горбачеве, никто не мог представить, что он применит ядерное оружие против литовцев, грузин… Возможно, он бы и мог это сделать, но в любом случае никто об этом не думал. А теперь ситуация несколько изменилась. Путин – это человек жестокий, не полностью рациональный. Он тем более знает, так как мы знаем, что может быть близкий конец его режима и вероятный конец самой РФ. И тогда уже возникает вопрос не только какого-то условного террориста или безумного генерала, а самого безумного президента, на что он способен. До сих пор говорилось, что он может использовать ядерное оружие в Украине. Да, это остается актуальным вопросом. Но, вместе с тем, если ситуация будет развиваться так, как я прогнозирую, он мог бы применить ядерное оружие в Уфе или, может, даже в Грозном. Кто знает. И оно немного страшно.

Я полностью понимаю, почему люди перепуганы. Я лично убежден, если РФ испытает коллапс, если произойдет расчленение РФ… Это произойдет не потому, что мы этого будем хотеть, не потому, что это Запад сделал… Запад может минимально повлиять на события в России. Это все будет из-за самого слабого режима; Путина, который начал эту войну, убийственную не только для Украины, но и для самой России. Путин своей деятельностью создал все предпосылки возможного упадка РФ. И эти силы, которые он создал, уже стали объективными и движутся в определенном направлении. Их можно приостановить, но это будет тяжело. Тенденции расчленения РФ стали объективными. Кстати, то же самое я аргументировал еще 30 лет назад по Советскому Союзу. В 1989 году, тем более в 1990 году, распад уже был объективно не только возможным, но даже неизбежным из-за действий Горбачева с перестройкой тоталитарной системы. Мне кажется, это моя гипотеза, что мы в подобном положении теперь, что ситуация уже непременно движется в этом направлении. И хотим мы, имею в виду Запад, или не хотим, он туда идет. Я не скажу, что это неизбежно. Но очень вероятно, что это приведет к распаду РФ.

- Можно ли утверждать, что на Западе лед наконец тронулся? Франция первой из стран-членов НАТО поставляет Украине легкие танки. Президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении нам танков Leopard. США вместе с Германией предоставляют нам тяжелую бронетехнику. В конце концов и Германия разблокирует предоставление нам своих танков. Это изменение подхода? То есть, Запад уже точно решил, что Украина должна не просто не проиграть эту войну, а выиграть, а Путин и Россия должны потерпеть сокрушительное поражение?

- Я не уверен, что они додумались до того, что, скажем, Путин должен очень проиграть. Если Украина выиграет, то Путин конечно же проигрывает. Само собой. Но желательно, чтобы он очень проиграл. Потому что если это будет просто проигранная война и Путин останется у власти… Конечно, это поражение, но не очень, россияне будут говорить, что они фактически выиграли, что это был жест доброй воли и тому подобное. Так что это должно быть неизбежное поражение на уровне того, что пережила нацистская Германия в 1945 году. Ну примерно на таком уровне. И тогда это будет иметь разные положительные последствия для России, для Украины и мира. Но, во всяком случае, Запад уже убедился, что Украина должна выиграть. Снова здесь еще неуверенно, что это значит. Значит ли это, что Украина должна вернуть Крым и Донбасс? Или только земли, которые россияне захватили после 24 февраля? Это еще неуверенно.

Но в любом случае Украина должна выиграть. А чтобы победить, для этого Украине нужно оружие. Я думаю, здесь уже произошла определенная смена (на Западе – ред.). Опять же, как постоянно говорят сами украинцы: хорошо, даете оружие, но немного мало и немного поздно; могли бы давать несколько больше и быстрее. Но сам факт, что дают высококачественную технику – это уже большое и серьезное изменение. Это уже не только вопрос количества, но и качества. И это важно, и я себе представляю, что это продолжится. Здесь еще есть фактор определенной инерции. Запад уже столько вложил в Украину и денег, и оружия, и вообще самой энергии, что теперь отступить, не придя к логической победе, это уже превратится не только в поражение для Украины, но и в поражение для самого Запада. Поэтому отступать будет неприлично и тяжело. И это, конечно, Украине на пользу, по крайней мере, на следующие несколько лет.

- То есть, Запад отменяет собственные же красные линии по военной помощи Украине…

– Да, это правда. Возможно, они не полностью стерты. Но некоторые уже исчезли, а другие превратились в такие легко розовые. Потому все идет в правильном направлении.

– Что сейчас происходит в России и с Путиным лично? Еще в начале войны в Украине и на Западе обсуждали, сколько русских солдат должно умереть на войне, чтобы в России что-то начало меняться. А сейчас эта цифра уже перевалила за 100 тыс. убитыми, а ничего не меняется, и кажется, что путинский режим просто вечен.

- Мы – аналитики, ученые, политики – знаем, что этот режим не так силен, каким по крайней мере кажется. Там есть разные междоусобия в самой элите. Пригожин и Кадыров против Герасимова и Шойгу. Критика Путина, по крайней мере, со стороны тех правых, имею в виду Гиркина и других людей, стала "бандеровской". Они так его критикуют, как украинские патриоты. Конечно, Гиркин не говорит за себя, он имеет какую-то "крышу", кто-то его поддерживает. Может это Пригожин, может кто-нибудь другой. Не знаю. Но все это признаки того, что этот режим не является таким монолитным и сильным, как им или нам кажется на первый взгляд. И эти междоусобия усиливаются. Ситуация в России не является положительной. Война не развивается так, как должна. Экономика, как говорят сами российские экономисты, должна, наконец, пережить много негативных тенденций в этом году. Поэтому ситуация очень плохая. И они это все больше понимают.

Поэтому, что касается элиты, эти междоусобия не только ухудшатся, но и могут привести к определенному путчу. Русская история полна таких примеров, как в царское, так и в советское время. Когда Хрущева были готовы отстранить от власти, почему и не самого Путина? Я понимаю, что там есть разные препятствия, он сильный и влиятельный. Но мы знаем, что путчи происходят и в принципе могли бы состояться и здесь. Так что это возможно.

Относительно самого населения, возможно, вы знаете эту дискуссию лучше меня. Люди преимущественно склонны говорить, что россияне привыкли к авторитаризму, у них авторитарный менталитет, это бараны, они не готовы, не могут и не хотят. Кроме того, по историческому опыту мы знаем, что на протяжении русской имперской истории были разные восстания русских. Ну и то, что произошло в Белоруссии. Белорусы обычно не являются россиянами. Но белорусов мы тоже склонны считать баранами, людьми, не готовыми проявить свою волю. Никто на это не надеялся, но белорусы восстали.

Поэтому я хочу сказать, что с исторической, даже с компаративной точки зрения, это не совсем так, что россияне не в состоянии. Вопрос в том, есть ли правильные обстоятельства. И самое большое препятствие сейчас – это репрессивный аппарат, который Путин готов применить, чтобы уничтожать людей. И люди этого, конечно, боятся. Я бы сам этого боялся. С другой стороны, война еще не стала такой болезненной для большинства россиян. Наибольшие потери солдат – это в окрестностях. Не по всей России. Вы и сами знаете, что меньше погибло россиян, происходящих из Москвы и Санкт-Петербурга. Что понятно, потому что Путин очень хорошо знает, что там совсем другое население, что там отношение к нему не такое положительное, как в провинции, что там есть возможность, и этому есть примеры, восстаний, демонстраций, маршей и т.д. Следовательно, я бы априори не исключал каких-либо массовых демонстраций.

Поэтому я представляю себе такой сценарий. Представьте усиление междоусобий внутри элиты, что война дальше не будет идти России на пользу, что будет дальнейшая мобилизация, что россияне продолжат гибнуть, что Запад и дальше будет экономически и военно давить. В таких обстоятельствах, когда начинает ослабевать и распадаться режим, возникает неуверенность среди самих силовиков, которые до сих пор с удовольствием репрессируют народ, но возможно сомнения относительно целесообразности такого поведения. А это, между прочим, очень напоминает 1986-1987 годы в СССР. Там тоже не сразу ушли люди на улице. Поэтому все это может дойти до постепенного роста недовольства среди самих россиян. Это не значит, что они будут любить Украину. Абсолютно нет. У них просто будет определенная злоба в отношении самого Путина и бояться последствий войны для себя и своих семей. При таких обстоятельствах возможна мобилизация определенных частей русского населения. И в сочетании с другими событиями это может привести к серьезной нестабильности. На мой взгляд, самое важное то, что состоится в Санкт-Петербурге и Москве. Если там мобилизуется население, то неважно, что происходит в Омске, Томске и т.д. Провинция неважна. К сожалению, но в революциях это так.

- Так будет ли в 2023 году победа Украины? Какие видите конфигурации окончания этой войны? Как на это положительно или негативно отразятся президентские выборы в США? К тому же на 2024 год приходятся еще и президентские "выборы" в России.

– Самые важные – это выборы в Америке за два года. Думаю, к тому времени можно надеяться, что война дойдет до какого-то позитивного для Украины решения. Еще много времени. Конечно, это ужас, если война продлится еще два года. Но Байден на 99% поддерживает Украину. Американские политики не так безумно изменят свое мнение относительно Украины. Поэтому я уверен, что Америка и дальше будет поддерживать Украину. А если Америка будет поддерживать, то и большинство европейцев тоже. Поэтому, что касается внешнего фактора, он мне кажется неплохой. Что касается самой войны, если бы я знал ответ…

- Я здесь добавлю, что у статьи для WashingtonPost , которую много цитировали в Украине, бывший госсекретарь Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс утверждают, что Путин взял курс на затяжную войну, а время не на стороне Украины, поэтому Запад должен увеличить и ускорить свою военную помощь, чтобы уже в 2023 году. году была победа.

– Сам вывод правильный. Запад должен как можно больше помогать Украине, чтобы война как можно быстрее закончилась. Но именно потому, что спасется больше людей, солдат. Конечно, украинцев, но также и россиян. Другими словами, если Запад хочет помочь украинцам убить россиян, то лучше делать то, что он делал до сих пор – давать мало оружия и поздно. Если Запад хочет по гуманитарным причинам это все завершить, то нужно как можно быстрее и быстрее.

Я не полностью согласен с тем, что время играет в пользу России, учитывая слабость российского режима. Конечно, время не полностью играет в пользу Украины из-за такого разрушения и большого количества жертв. Но украинский "режим", общество останутся сильными, крепкими, патриотическими, Зеленский останется у власти, армия продолжит, возможно, медленно, но выигрывать. С гуманитарной точки зрения это ужас. Но со стратегической мне кажется, что Украина имеет все преимущества.

С Россией гораздо сложнее. Режим слаб. Можно себе легко представить, что за несколько месяцев до года будет конец самого Путина, что его уже не будет у власти. А если Путина нет у власти, то режим долго не просуществует. И в таком случае, если учесть эти дополнительные факторы (не исключительно милитарные, но и общественные, политические и т.п.), тогда видно, по крайней мере, по моему мнению, что время не играет в пользу России. Наоборот, он больше играет в пользу Украины, подчеркиваю, со стратегической точки зрения. Конечно, с гуманитарной хочется это все завершить уже завтра, чтобы люди не погибали. Но чем дольше будет продолжаться война, тем больше шансов распада российского режима и самой РФ. А при таких обстоятельствах Россия уже не может вести полномасштабную войну против Украины. Она будет вести войну против себя. Такой распад произойдет не сейчас. Но может произойти через полгода – два года. Потому я и говорю, что время на нашей стороне, а не на стороне россиян.

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