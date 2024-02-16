"Сладкая" мобилизация: сколько и за что можно получить денег от государства

Майор ВСУ поразил своим заявлением. Он нашел способ, как мобилизовать 250 тысяч человек всего за несколько месяцев. Но где взять такое количество желающих за короткое время? Рада решила, что наших мужчин нужно дополнительно мотивировать... деньгами! Речь идет, в частности, о "поощрительных" выплатах добровольцам. Некоторые крупные города еще с прошлого года производят такие выплаты.

Кто и сколько может получить "бонусов" от государства и почему украинцам из-за этого придется платить еще больше налогов, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Мобилизация тысячами

Украинская армия требует пополнения, по крайней мере, на 10 тысяч человек от каждой области. Такое громкое заявление сделал майор ВСУ Егор Чечеринда. Об этом он сказал в комментарии "24 Канала":

“Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отвергнуть оккупированные регионы, остается 23. 250 тысяч нужно в армии, значит, по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей”.

Также, по словам военнослужащего, за последние два года армия РФ стала более профессиональной. Россияне учатся, а Украина тем временем слишком долго работает над законопроектом о мобилизации :

“За эти два года их армия стала профессиональной. Надо понять, что по ту сторону фронта воюют не дураки. Нашему войску нужны люди».

Майор ВСУ высказался и по поводу уклонистов, которые незаконно пересекли украинскую границу. Он назвал их "де-факто преступниками". Кроме того, он отметил, что сейчас все меньше людей хотят защищать свою страну от оккупантов:

“У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас быть защитником уже не модно. В редких случаях есть. Но нет общенационального духа. Вместо этого модно быть уклоняющимся. Я вижу видео, как вести себя на ВЛК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение — это преступление в условиях войны».

Миллиарды гривен на армию

Но вопрос не только в количестве мобилизованных, но и в их обеспечении. Может ли Украина одеть и накормить столько новых военных? Мобилизация 500 тысяч военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму в 720 млрд грн. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа в подкасте Центра экономической стратегии:

“720 млрд грн дополнительной потребности в год – колоссальная сумма. Это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону. А для обороны можно использовать только внутренние ресурсы. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя.

Налоги увеличатся?

Это серьезная сумма, чтобы найти ее. Властям, вероятно, придется принимать непопулярные решения. В частности могут вырасти налоги, резюмирует председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

“Это огромные деньги. И где их взять – это большой вопрос. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета. Здесь следует понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит об обеспечении самой главной ценности безопасности жизни, хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные”.

"Подсластят" мобилизацию

В Верховной Раде Украины размышляют не только о возможности усилить мобилизацию, где взять деньги на это, но и как "подсластить" этот процесс. Речь идет о том, что кроме принудительных механизмов есть еще и мотивационные. Об этом народный депутат Украины из фракции Голос, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал в интервью для проекта Ремарки.

"Подъемные" для мобилизованных

Помочь в мобилизационной кампании решили и власти на местах. Большие города обещают "поощрительные" выплаты для тех, кто все же присоединится к ВСУ. Одним из первых городов, который ввел такую мотивационную инициативу, стала именно Одесса. Соответствующее решение было принято в Одесском горсовете еще 29 ноября прошлого года. Местные депутаты решили, что каждый призванный в ряды ВСУ должен получить 20 тысяч гривен. А 17 января 2024 на внеочередной сессии к мобилизованным добавили и тех, кто подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, начиная с 1 января 2024 года. Мэр Одессы Олег Труханов говорит, что в Департамент труда и соцполитики уже поступают подобные заявки и рассказал о самом механизме предоставления средств.

Еще одним городом, присоединившимся к поощрению, стала столица. За соответствующее решение Киевсовет проголосовал еще в 2023 году. Местные депутаты решили, что все мобилизовавшиеся с 1 декабря 2023-го киевляне будут получать из столичного бюджета единовременную помощь в размере 30 тысяч гривен. Позже столичные власти добавили к мобилизованным и тем, кто подпишет контракт на прохождение военной службы.

Читайте ведущие новости дня:

Во Львове также добровольцам решили выплачивать по 50 тысяч гривен. Начальник Галицко-Франковского центра комплектования Львова полковник Сергей Кучинский, комментируя решение властей Львова, сказал, что не ожидает больших изменений сразу, но поддерживает инициативу и объясняет, кому будут зачисляться эти средства.

Города-миллионники не единственные, кто поощряет встать на защиту страны. Город Богодухов Харьковской области обещает жителям, которые пойдут в армию, также выплатить по 50 тысяч гривен. Как сообщил городской голова общины Владимир Белый, это будет касаться как мобилизованных, так и контрактников:

“Это касается как местных жителей нашей общины, так и ВПЛ. Человеку нужно будет дать подтверждение, что он пошел служить, после чего эти деньги он получит на банковскую карту. Эти средства он может потратить на любые потребности. Это и как поощрение, и как поддержка, чтобы пошедший служить мог решить определенные вопросы, пока не получит первую зарплату”.

Когда будет принят мобилизационный законопроект?

Конечно, утверждать, что поощрительные выплаты станут весомым фактором в активизации мобилизационной кампании нельзя, но это уже хоть какая-то работа власти над усилением мотивации мобилизационной кампании. Не все же за счет добровольцев и добровольцев закрывать.

К слову, общество ждет от власти и финального варианта мобилизационного законопроекта. Окончательные результаты нового документа о мобилизации можно будет увидеть в “20-х числах февраля”, а его принятие внутри марта. Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции Голос, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью для проекта Ремарки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Кнутом и ПРЯНИКОМ!” Государство готово дополнительно платить мобилизованным! Сколько и за что?

Читайте также: