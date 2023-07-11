"Сладкие" сигареты запретили, но ажиотажа нет: не повторят ли они судьбу вроде бы запрещенных кальян-баров

Сейчас под запрет попала наружная реклама, за нее будут налагаться немалые штрафы.

С сегодняшнего дня вступил в силу закон, вносящий ряд новых ограничений в табачную индустрию. В частности – запрещено продавать сигареты с ароматическими добавками, как бумажные, так и электронные. Наружная реклама устройств для нагрева табака тоже вне закона, говорится в ТСН.

Вишневые, карамельные, яблочные, шоколадные и множество других вкусов ароматизированных сигарет и курилок теперь под запретом. Исчезнуть должно все, что содержит ароматические добавки.

"Они – не вредны", или "менее вредны, чем обычные сигареты" – такой стереотип распространен среди молодежи. Именно эта категория населения больше жжет "сладкие" сигареты. "Двадцать процентов украинских детей в возрасте 13-15 лет являются курильщиками электронных сигарет, то есть это люди в юном возрасте в зависимости", — говорит исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купира.

Именно защита молодежи от псевдобезопасного курения – главная цель нововведений. Однако на полках до сих пор пестрят стройные ряды ароматических сигарет. Дело в том, что продавцам дается год на реализацию предварительно закупленного ассортимента. Ажиотажа нет.

Но есть нормы закона, которые уже должны заработать по полной. Например – запрет любой рекламы нагревательных приборов и электронных сигарет. "Будет штрафная санкция, первый случай будет 30 тысяч, как и в табачных изделиях, повторный штраф будет 50 тысяч гривен", — говорят в контролирующих органах.

Все же часть сладкой табачной продукции все же останется. В частности, под запрет не попадают стики для приборов нагрева табака и кальянные заправки. Хотя и те, и те – имеют ароматические примеси. "Закон разрабатывался на основе евроинтеграционной директивы и там определены два товара, под которые подпадает запрет ароматизаторов, это сигареты и табак для самокруток", — объясняют эксперты.

Новый закон – это очередной этап регулирования табачной отрасли. В частности, год назад была запрещена работа кальян-баров. Но представители индустрии подчеркивают, что запрет только провоцирует тенизацию рынка. Более действенными были бы серьезные ограничения и неизменный контроль со стороны страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения в Украине курит каждый четвертый гражданин. Среди них – 22 процента, преимущественно женщины и молодежь, употребляют ароматизированные продукты. Ежегодно от болезней, вызванных курением, погибают 130 тысяч украинцев.

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