- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
"Слава Украине": в Киеве-Печерской Лавре анонсировали уникальное событие
Киево-Печерская лавра открывает Ближние пещеры для паломников и туристов. Как сообщила корреспондент ТСН Нелли Ковальская, заповедник полностью обновил навигацию на украинском языке, а в храмах впервые официально прозвучала молитва ПЦУ с возгласами «Слава Украине». Министр культуры Татьяна Бережная и предстоятель Епифаний уже назвали это важной победой.
Киево-Печерская лавра окончательно возвращается в украинское духовное и культурное пространство. Уже завтра, 25 февраля, Ближние пещеры заповедника снова станут доступными для паломников и туристов. Три года эта территория была закрытой из-за судебных процессов с русской церковью.
Корреспондент ТСН Нелли Ковальская узнала о новых правилах посещения и исторических изменениях внутри святыни.
Украинизация святыни: от табличек до молитв
Первое, что бросается в глаза посетителям — полное отсутствие русских надписей. На месте входа уже заменили все таблички на украинский язык. Теперь на государственном языке оформлена и внутренняя навигация в лабиринтах пещер.
Особым событием стала молитва за Украину, которая прозвучала в храме. Впервые под этими сводами официально и массово звучало приветствие «Слава Украине!».
Татьяна Бережная, министр культуры: «Наступил исторический момент, поскольку мы снова открываем доступ к Ближним пещерам. Это — историческое решение».
Предстоятель ПЦУ Епифаний: «Такие малые победы куют нашу большую украинскую победу. Каждый шаг делает нас сильнее».
График и стоимость: как попасть в пещеры: как попасть в пещеры
Заповедник установил четкие правила посещения, разделив время для религиозных нужд и культурных экскурсий:
Для паломников: посещение бесплатное с 09:00 до 11:00.
Для больших групп: прием больших паломнических групп начинается в 12:00.
Для туристов: после обеда стартуют экскурсии. Важно знать, что в это время вход для туристов будет платным.
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 24 февраля. Бои за остров ЗМЕИНЫЙ и история несокрушимости МОЩУНА!