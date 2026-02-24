"Слава Украине": в Киеве-Печерской Лавре анонсировали уникальное событие

Епифаний в Лавре / © ТСН

Киево-Печерская лавра окончательно возвращается в украинское духовное и культурное пространство. Уже завтра, 25 февраля, Ближние пещеры заповедника снова станут доступными для паломников и туристов. Три года эта территория была закрытой из-за судебных процессов с русской церковью.

Корреспондент ТСН Нелли Ковальская узнала о новых правилах посещения и исторических изменениях внутри святыни.

Украинизация святыни: от табличек до молитв

Первое, что бросается в глаза посетителям — полное отсутствие русских надписей. На месте входа уже заменили все таблички на украинский язык. Теперь на государственном языке оформлена и внутренняя навигация в лабиринтах пещер.

Особым событием стала молитва за Украину, которая прозвучала в храме. Впервые под этими сводами официально и массово звучало приветствие «Слава Украине!».

Татьяна Бережная, министр культуры: «Наступил исторический момент, поскольку мы снова открываем доступ к Ближним пещерам. Это — историческое решение».

Предстоятель ПЦУ Епифаний: «Такие малые победы куют нашу большую украинскую победу. Каждый шаг делает нас сильнее».

График и стоимость: как попасть в пещеры

Заповедник установил четкие правила посещения, разделив время для религиозных нужд и культурных экскурсий:

Для паломников: посещение бесплатное с 09:00 до 11:00 .

Для больших групп: прием больших паломнических групп начинается в 12:00 .

Для туристов: после обеда стартуют экскурсии. Важно знать, что в это время вход для туристов будет платным.

