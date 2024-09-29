"Славика отпускают, это точно": мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион уверена в финале расследования

На днях исполнилось два месяца с тех пор, как правоохранители задержали подозреваемого в громком убийстве языковеда Ирины Фарион.

Как отчитался тогда ряд руководителей правоохранительных органов, был задержан 18-летний житель Днепра. Впоследствии стало известно, что речь идет о юноше по имени Вячеслав Зинченко.

"По убеждению главы МВД доказательная база, собранная правоохранителями, достаточна для того, чтобы было предъявлено задержанному лицу соответствующее обвинение", — отчитывалась в июле пресс-служба МВД.

ТСН.ua пообщался с матерью подозреваемого – Еленой Зинченко. На некоторые вопросы она нам ответила, что не знает ответа, но при этом считает, что вина сына не доказана и его ждет освобождение.

По вашему мнению, каковы доказательства виновности вашего сына?

Никакого прямого подтверждения его виновности нет. Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все происходящее, эти суды — это незаконное решение.

Что ваш сын делал во Львове в те дни в июле?

В том районе (где была убита Ирина Фарион — Ред.) его не было.

Знал ли ваш сын Ирину Фарион до суда?

Нет, не знал вообще. В Днепре мы далеки от этого. Если следствие будет честным и открытым, то оно докажет, что Слава невиновен. Тогда мы сможем доверять следствию, тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие.

Как он себя чувствует сейчас?

Чувствует себя он хорошо, я увидела его впервые за два месяца. Вижу, что он здоров, нормальный, почти не похудел, в отличной физической форме. Мне говорили, что он находится в нормальном состоянии.

Как вы думаете, каким будет финал всего этого?

Славика отпускают, это точно.

Ваш сын просил отправить его под стражу, потому что опасался за свою жизнь?

Да. Он сказал, что боится за свою жизнь.

Кто представляет для него опасность?

Я не знаю. Ему угрожал только один человек и мы знаем, кто это.

До ареста и суда чем занимался ваш сын?

Он окончил первый курс университета, сейчас ему нужно учиться на втором. Речь идет о факультете журналистики.

В помещении суда заметили ваши странные движения, вызвавшие вопросы у пользователей соцсетей. Что это было?

Алилуйя (молитвенное слово, обращенное к Богу – Ред.).

Напомним, несколько дней назад по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 17 ноября 2024 года включительно.

Срок расследования убийства Фарион продлили! Оставили ли подозреваемого под стражей?

Ранее сообщалось о том, что по словам адвоката дочери Ирины Фарион, подозреваемый в убийстве Фарион был на месте преступления "с вероятностью 99,99%".

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