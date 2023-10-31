"След Зеленского" в Дагестане: как режим Путина загнал себя в ловушку и будут ли новые погромы в РФ

"Еврейские погромы" в Дагестане "устроил" президент Украины Владимир Зеленский — так в России быстро нашли козла отпущения. В Белом доме уже смеются над президентом России. Там его буквально затролили, а обвинения назвали "милыми".

Как путинский режим сам загнал себя в ловушку, почему исправить ситуацию в России невозможно и ждать ли в России новых погромов – об этом в эксклюзивном сюжете ТСН.ua рассказал Артем Зябкин.

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Похоже на Западе наконец поняли, что представляет собой диктатор Путин. Он больше не царь, не самодержавец, не собиратель земель. Он просто милый дед, который несёт чепуху и боится признать собственные ошибки. Путин просто будто набрал в рот воды и даже не осудил охоту на евреев. И это в 21 веке. На это откровенно намекнул представитель совета Национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, говорится в сюжете.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что г-н Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма по отношению к евреям, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", — прокомментировал Кирби.

В Вашингтоне высмеяли упреки Путина в сторону Украины из-за антиеврейских протестов в Дагестане. Всем ясно, что виноваты в этом только сами оккупанты и их фанатичная верхушка.

К примеру, российский диктатор Владимир Путин у власти уже более 20 лет. По крайней мере, часть из тех молодых людей, которые устроили погромы в Дагестане, никого, кроме него, во главе государства и не видели.

Они росли на пропаганде ненависти к другим народам. В России буквально из детских садов учат "Родину любите", ходить по строю, а главное – ненавидеть. И неважно, кого именно – украинцев, американцев, британцев или евреев. Главное быть готовым убивать.

В институте изучения войны считают, что сказками о влиянии Запада Путин пытается скрыть настоящие проблемы в России. Причем как для собственного народа, так и для всего мира. Однако мужества дать какой-либо четкий приказ публично кремлевский диктатор в себе не нашел.

В Москве боятся, что погромы перекинутся на другие регионы. Об этом свидетельствует риторика кремлевских слуг. Больше всего переполошился глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона – четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдет. Это мой приказ", — заявил он.

Но спасет ли это Кадырова, если погромы реально перекинутся на Чечню. А такой сценарий может состояться, потому что у Чечни с Дагестаном много общего. Другая религия, отдельность народа, социальное угнетение и бедность. И все это под соусом десятилетий человеконенавистнической пропаганды.

Да, у Кадырова есть собственная армия, но ее никто уже не боится. Как показала война, эти изверги способны лишь снимать ток-токи и терроризировать мирных. Чем они и продолжают заниматься.

Погромы в Дагестане показали только одно – Россия быстро катится в бездну. Полиция не знает, как подавить беспорядки. С этим в Махачкале не справилась ни городская полиция, ни ввезенные силовики из Росгвардии. А местные и вовсе не обращают на нее внимания. Так, в Махачкале молодые люди без оружия и амуниции проверяли полицейские автозаки. А тех правоохранителей, у кого хватило духу возразить – заставляли публично извиняться.

Российская верхушка не может справиться с собственным населением и понемногу, но верно превращает страну в failing state. По словам украинского политолога Владимира Фесенко, в России этот бунт не первый и не последний.

Империя полыхает и разваливается

Это подтверждает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Именно его рашисты обвинили в подстрекательстве беспорядков с помощью одного из местных телеграмм каналов, впрочем и Пономарев, и анонимный автор канала эти упреки опровергли.

Напомним, Путину кажется, что США хотят расколоть Россию, а Украина "руками агентур западных спецслужб" вызвала беспорядки в Дагестане.

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