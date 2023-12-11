Следили за ним месяцы: появились новые интересные детали ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье

Украинские СМИ получили эксклюзивные кадры ликвидации предателя Ильи Кивы якобы от СБУ. За экс-нардепом от "ОПЗЖ" следили почти круглосуточно, а слежка длилась месяцы. Спецназовцам же удалось не только ликвидировать предателя, но и многое узнать об оккупантах.

Новые детали убийства Ильи Кивы и "московские" планы предателей – смотрите в эксклюзиве TSN.ua от журналиста Артема Зябкина.

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Эксклюзивные кадры с места убийства Кивы

На видео, распространённом СМИ 11 декабря, видно, как за Кивой следят. Автор видео утверждает, что именно он следил за предателем перед тем, как его ликвидировали. Муж показывает свою "позицию" в лесу, куда он каждый день приезжал на автобусе, садился на импровизированное кресло и следил из-за кустов за прохожими. Его целью был предатель Украины Илья Кива. Был ли на видео именно Кива – сказать нереально, поэтому спекулировать на этом не будем. Но его все-таки дождались.

Ликвидация Ильи Кивы: в Сети распространяют кадры СБУ с места операции

Также в Сети опубликовали фото с места убийства. На них ликвидированный Кива лежит лицом в снег. К тому же пропагандисты ликвидированного предателя не фотографировали от слова вовсе — обошлись только скупыми кадрами работы следователей и фотографии территории вокруг.

Появились также фото и возможное орудие убийства одиозного экснардепа: нож и пистолет. По официальной версии, Киву убили 2 выстрелами в грудь и в голову, но российские пропагандисты сначала продвигали другую версию и заявляли, что у Кивы ножевые порезы.

Кадры с места ликвидации Ильи Кивы / Фото: 24 канал

Точное место ликвидации предателя

Обнаружили журналисты и точное место ликвидации предателя, в частности, они публикуют приблизительное расположение "наблюдателя СБУ" и место перекрестка в парке, где убили Киву. Там пособие окупантов записывало видеообращение для своего телеграмм-канала. Как ранее призналась сожительница Кивы, тот переживал за свою жизнь, поэтому пытался скрыть свое точное местонахождение.

При чем Киву "пасли" не только у дома. В Сети уже гуляют последние предсмертные кадры Кивы от разведчиков из ГУР МО, которые опубликовал журналист и блогер Сергей Иванов. Там Кива как ни в чем не бывало отдыхает в ресторане "Пушкин" в центре Москвы.

"Это одни из последних прижизненных фото государственного изменника Кивы, предоставленные источниками в ГУР. Перед ликвидацией Кива отдыхал в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе и это, кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги. Организованная ГУР "Фотосессия" длилась более 3 месяцев, мои источники говорят, что интересных материалов очень много. И не только о Киве", — написал он в фейсбуке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Последняя фотосессия Кивы! Уникальные кадры с места ликвидации предателя!

Предатели теперь "доят" Путина

Интересные факты о новой жизни топовых предателей Украины в Москве рассказывает и российский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ. Источники канала говорят и о том, кому была выгодна смерть Ильи Кивы. Если очень коротко, то среди предателей царит тотальный "жабогадюкинг". Они буквально готовы перегрызть друг другу глотки за рубли, которые Путин им платит за промывание мозгов россиянам.

Россиянам наплевать на покойника

По всей видимости, за Кивой не плачут даже когда-то его близкие соратники Медведчук и компания. Пусть и другие предатели Украины знают, чего они стоят и что их ждет уже скоро. В Украине им место только в тюрьме, а в России – их жизнь может резко прерваться.

Недаром после убийства Кивы больше всего напрягся эксрегионал Олег Царев. На него уже было нападение недавно, и хоть рашисты уже поймали всех "причастных" — вряд ли эта ложь хоть как-то помешает работать СБУ.

Напомним, вечером 6 декабря убили одиозного экснардепа-изменника Илью Киву Подмосковье. Его тело нашли в лесу возле гостиницы, где он жил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: После ликвидации Кивы в ГУР обратились к другим предателям и коллаборантам

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