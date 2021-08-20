Следствие по делу госизмене Медведчука и Козака завершено: на обоих нардепов ждет суд

Следствие по делу госизмене Медведчука и Козака завершено: на обоих нардепов ждет суд

Виктор Медведчук — находится под домашним арестом, Тарас Козак — в розыске.

Государственная измена и покушение на расхищение национальных ценностей: Офис генпрокурора завершил расследование дел Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом 20 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Далее обоих нардепов ждет суд. Виктор Медведчук — находится под домашним арестом, Тарас Козак — в розыске. Их подозревают в попытке расхищения — говорится о незаконной добыче нефти и газа на территории оккупированного Крыма.

Новости Украины: Генпрокуратура завершила расследование дел Медведчука и Козака

Кроме того, Медведчука и Козака обвиняют в том, что они собирали информацию о дислокации украинских военных и состоянии их боевой готовности для передачи врагу. Также, по данным следователей, нардепы способствовали дестабилизации ситуации в Украине, приобщившись к так называемому проекту "Луч", целью которого было продвижение интересов России в Украине. В частности, речь шла о создании сети агентов влияния и ведении информационной войны.

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