Следует ли тратить деньги на декоммунизацию во время войны и сколько это стоит для населенного пункта

Декоммунизация – это очень небольшие деньги. Если это действительно тем или иным городским советом делается не с желанием отмыть деньги, а просто с желанием убрать, это просто копейки.

Об этом в интервью ТСН рассказал Вадим Поздняков — глава ОО "Декоммунизация Украины", который более 10 лет занимается вопросами декоммунизации и деколонизации.

“Есть же у каждого города свои коммунальщики. Они и так уже получают зарплату – это первое. Техника тоже есть. Есть единицы памятников массивных, на которые требовались плюс-минус затраты. В подавляющем большинстве это заправить бензином технику, отправить коммунальщиков и убрать. Это совсем малые средства занимало. И даже больше скажу, что знаю очень много историй, когда действующие военнослужащие оплачивали демонтажи своих боевых, просто чтобы в их городе, пока они на войне, этого не было”, — рассказал Поздняков.

По его словам, декоммунизацию нужно проводить обязательно, тем более во времена столь большой войны.

"Лучше меньше высадить тюльпанчиков городским советом, не запускать фонтаны, где-то сэкономить, но это сделать в комплексе, это должно быть обязательно. Перерегистрация внутри деколонизации вообще бесплатная. Это специально сделано, чтобы не возникало таких вопросов. То есть государству здесь не нужно тратить здесь деньги”, — говорит деколонизатор.

Таблички на дома стоят денег, но, по словам Позднякова, это всего несколько сотен гривен.

"И никто не заставляет это делать в первый же день после переименования. Я знаю истории, когда люди, как только их улица была переименована, моментально сами заказывали себе таблички, потому что не хотели жить с таким названием", — рассказал Поздняков.

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