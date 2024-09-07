"Следующая цель врага — открытые распределительные устройства АЭС": эксперт предупредил об "огромной опасности"

Устройства АЭС, по его словам, до сих пор не имеют защиты.

Следующей целью для российской армии могут стать открытые распределительные устройства на атомных электростанциях в Украине, которые до сих пор не имеют защиты. Российские пропагандисты уже обсуждают это на телевидении.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

По его словам, это легкая цель для врага – устройства даже видны на гугл-карте.

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“Пока московиты не атаковали самые открытые распределительные устройства. Они физически расположены на расстоянии от реакторов. Честно, они видны на гугл-карте, поэтому мы сейчас никаких таинственных секретов не обсуждаем. Они видны в открытом доступе, вы можете это посмотреть. Так вот их пока не атаковали. Но при этом на московском телевидении сейчас последние две-три недели очень активно обсуждается тема атак этих объектов. Она обсуждается на телевидении их "военными экспертами", в определенных блогах", — рассказал Харченко.

Эксперт считает, что россияне готовят почву для того, что будут атаковать эти объекты в Украине.

“А у нас большая проблема в том, что у этих объектов нет защиты. В отличие от подстанций "Укрэнерго", где не 100%, в процессе строительства еще много объектов, часть построена — часть достраивается, налажен механизм, как быстро отрабатывать любые поражения, каким образом устранять последствия. В "Энергоатоме" всего этого нет. Это вопрос к министру энергетики, к тому, как собственно была построена работа министерства с "Энергоатомом". И опять же причин может быть много, я не готов комментировать это сейчас, я не готов отвечать вам за министерство, но это их ответственность — обеспечить строительство защиты на ключевых объектах”, — отметил Харченко.

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