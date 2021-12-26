Следующая остановка – смерть: почему общественный транспорт убивает

Какая ответственность предусмотрена для виновников аварий с участием маршруток, в которых ежегодно гибнут и калечатся украинцы, и как завершаются в судах дела о таких ДТП.

Изо дня в день они ездят по одним и тем же объезженным маршрутам, хорошо знакомым в любое время года, делают остановки в определенных местах и, как правило, не превышают слишком скорости. При таких условиях, в идеально организованном пространстве города дорожно-транспортные происшествия с участием общественного автотранспорта должны случаться чрезвычайно редко.

Однако ежегодно на улицах украинских городов под колеса маршруток попадают пешеходы и гибнут их пассажиры. Как ни странно, но чаще всего виновниками таких ДТП становятся водители со стажем, а не новички на маршруте.

ТСН.ua собрал рассказы о том, как закончились наиболее резонансные случаи аварий с участием украинских маршруток.

Ценой детской смерти

10 июня 2016 в послеобеденное время в центре Львова под колесами маршрутного автобуса погибла 5-летняя девочка. Рядом с остановкой общественного транспорта по улице Шота Руставели она переходила дорогу на пешеходном переходе вместе со своей бабушкой и старшей сестрой.

В этот момент крупногабаритный автобус Renault, курсирующий по маршруту №3а, не тормозя перед переходом, выехал из-за угла... От полученных травм ребенок, оказавшийся под колесами многотонной машины, погиб на месте. Закрывшегося и не выходившего из автобуса водителя от самосуда разъяренных людей, собравшихся вокруг, спасли полицейские.

facebook.com/Патрульная полиция Львова

На момент совершения ДТП водителю автобуса было 56 лет, из которых 35 он провел за рулем, последние два года он обслуживал именно этот маршрут. Он женат и отец двоих детей. Во время одного из первых судебных заседаний, на котором виновнику смертельной аварии определяли меру пресечения, его жена выражала соболезнования потерпевшим и уверяла, что ее муж всю жизнь будет нести бремя от этой аварии.

В то же время женщина обратила внимание на то, как непродуманно обустроена транспортная развязка в месте, где произошло ДТП. "Он тысячу раз ездил по той дороге и там пешеходный переход не приспособлен для остановок", — цитировали ее слова журналисты.

После трагической смерти девочки на этом участке улицы провели реконструкцию и изменили схему движения общественного транспорта. Остановку перенесли дальше от поворота, для общественного транспорта выделили отдельную полосу, обустроили разделительную линию типа островка безопасности, закруглили поворот. Одно время на этом месте, чтобы не допустить повторения трагедии, дежурили патрульные полицейские, следя за тем, чтобы водители автобусов доезжали до остановки, а не останавливались на старом месте в опасной близости к пешеходному переходу.

Львовский городской совет

Судебный процесс по этому делу длился почти четыре года. Водитель автобуса, принадлежащего Львовскому коммунальному автотранспортному предприятию №1, на суде не признал своей вины, заявив, что предварительное признание было обусловлено тем, что ему после задержания не предоставлялась надлежащая правовая помощь. Он даже утверждал, что стал жертвой насилия со стороны правоохранителей, которые "выбивали" из него нужные для следствия показания. Правда, "вспомнил" об этом водитель только через два года судебного следствия, когда стало понятно, что ему грозит реальное лишение свободы.

Оправдывая себя в ДТП, водитель уверял, что скорость движения автобуса на повороте была небольшой, на переходе он никого не видел и среагировал на ДТП только после того, как пассажиры в салоне подняли крик. Он также предположил, что зеркала заднего вида не соответствовали техническим параметрам, и это не позволило ему увидеть пешеходов. В конце концов по требованию стороны защиты судом было назначено проведение ряда дополнительных экспертиз.

В центре Львова маршрутка насмерть сбила 5-летнюю девочку

Только в июле 2020 года Лычаковский районный суд Львова вынес приговор по этому делу. Водитель автобуса был приговорен к 5 годам лишения свободы, он также лишен водительского удостоверения на 3 года.

Кроме того, потерпевшим — родителям погибшего ребенка — суд постановил выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч и 391 тысяч гривен каждому. Выплата возмещения была возложена на Львовское коммунальное автотранспортное предприятие №1, с которым у водителя были трудовые отношения.

И умерли в один день

Этот трагический случай произошел утром 4 ноября 2017 года в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" на Оболони и сразу получил значительный резонанс. Мэр столицы Виталий Кличко тогда инициировал масштабную проверку перевозчиков, обслуживающих киевские маршруты. Проверяющие должны были проследить, как соблюдаются условия лицензии относительно условий работы водителей, их профессионального стажа и контроля за состоянием здоровья.

Под колеса маршрутки попали супруги-пенсионеры в возрасте 65 и 64 года. Как впоследствии оказалось, они были родителями ветерана АТО, вернувшегося с войны и в мирном городе потерявшего сразу и отца, и мать.

Случилось это несчастье на остановке общественного транспорта, где одновременно остановились для посадки и высадки пассажиров троллейбус и два маршрутных автобуса "Богдан". В то время, когда двое пенсионеров, которые шли к троллейбусу, стоящему во второй полосе, оказались на проезжей части, 48-летний водитель маршрутки №464, не убедившись в том, что дорога свободна, начал движение и наехал на пешеходов. В результате полученных травм женщина погибла сразу, а ее муж – в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Прокуратура Киева

Водителя маршрутки взяли под стражу после оглашения ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), но впоследствии он был отпущен под домашний арест. Своей вины он не отрицал и на суде подтвердил все обстоятельства ДТП.

В Киеве маршрутное такси наехало на людей, которые шли к троллейбусу

Приговор ему был оглашен в марте 2019 года – 4 года лишения свободы и 3 года лишения права управлять транспортными средствами.

Суд также частично поддержал гражданский иск по поводу морального вреда потерпевшему, родители которого трагически погибли в один день. Основной груз финансовой ответственности лег на ООО "А-400", которое обслуживало маршрут и на котором более двух лет работал водителем-кассиром осужденный.

Приговором суда перевозчика обязали выплатить свыше 31 тысячи гривен материального и 2 миллиона (!) гривен морального ущерба. Еще 38 400 гривен присуждено взыскать как моральный ущерб с ЧАО "Европейский страховой союз", с которым у этого автотранспортного предприятия было соответствующее соглашение.

45 смертей и новый мост

Одно из самых масштабных ДТП с участием маршрутного автобуса произошло 12 октября 2010 года в городе Марганце Днепропетровской области. Авария произошла на железнодорожном переезде. Водитель маршрутки проигнорировал предупредительные звуковые и световые сигналы и попытался проскочить перед шедшим внепланово локомотивом — для выполнения аварийных работ.

Впоследствии тогдашний заместитель министра внутренних дел Василий Фаринник заявил, что роковую роль в смертельной аварии сыграл "опыт" водителя, который бесчисленное количество раз проезжал этим маршрутом и с левой стороны никогда в это время поездов не было.

Локомотив после столкновения протащил автобус более чем на 200 метров. Погибли почти все пассажиры и сам водитель – всего 45 человек. Выжили только 8 человек, стоявших ближе к двери.

Жертвами катастрофы в Марганце стали 43 человека

В ходе следствия было установлено, что водитель страдал близорукостью, медосмотр при трудоустройстве не проходил, а справку предоставил поддельную. Но даже если бы у него было стопроцентное зрение, увидеть движение поезда ему было сложно через затонированные окна маршрутки – экспертиза светопропускной способности стекла показала превышение нормы затемнения более чем в 30 раз.

Виновником ДТП, разумеется, был признан водитель. Дело о нарушении им ПДД было закрыто в связи с его смертью. Однако претензии у правоохранителей были также к владельцу автобуса, обслуживавшему маршрут — частному предпринимателю Илье Ивасенко, который сразу после резонансной аварии бежал в Россию.

Проверка выявила махинации при его участии в тендере — в частности, в заявках на маршрут были указаны не те модели автобусов, которые затем использовались. Также у предпринимателя оказался поддельный диплом одного из технических вузов. Задержать беглеца удалось в белорусском Бресте. Впоследствии суд вынес ему приговор – 5 лет тюрьмы.

Эта аварии стала также причиной расследования факта служебной халатности должностных лиц Приднепровской железной дороги, поскольку задолго до смертельного ДТП были предписания ГАИ оборудовать этот переезд иначе.

ГСЧС

В конце концов, злосчастный переезд "Укрзалізниця" закрыла, построив мост в 150 метрах от него — примерно на том же месте, где остановился локомотив после смертельной аварии. Строительство этого "памятника" 45 жертвам ДТП обошлось в 19 млн грн, поскольку владельцам домов, через которые проходит новая дорога к мосту, выплатили компенсацию, за которую можно было купить одну-две квартиры.

В общей сложности из резервного фонда госбюджета Украины было выделено 7 млн грн для помощи пострадавшим и семьям погибших — они получили по 100 тысяч грн компенсации. Из областного бюджета было выделено 265 тысяч гривен.

Некоторые родственники погибших пытались отсудить еще по 100 тысяч грн от Приднепровской железной дороги или от владельца автобуса. Один из истцов дошел до апелляционного суда Днепропетровской области и добился выплаты 30 тысяч грн от железной дороги и 70 тысяч – от владельца автобуса.

Смертельное подмигивание светофора

Утром 17 апреля 2018 года в Кривом Роге в результате столкновения пассажирского автобуса, маршрутного такси и легкового автомобиля на месте аварии погибли восемь человек, а затем еще трое — от полученных травм скончались в больнице. Это ДТП побудило украинское правительство инициировать отказ от желтого мигания сигнала светофора при переводе его на ночной режим работы.

ДТП произошло около шести часов утра в центре города, на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов. В маршрутку №261, которая ехала с 95-го квартала на Соцгород, врезалась Mazda, проехавшая перекресток на мерцающий желтый сигнал светофора. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где в него врезался автобус, который перевозил на смену рабочих завода "Арселор Миттал Кривой Рог". Авария унесла жизни 11 человек, еще 18 — получили разные травмы.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Как сообщили впоследствии в городском совете Кривого Рога, маршрутка, в которой погибли пассажиры, двигалась без превышения скорости, а само транспортное средство соответствовало техническим нормам. На момент столкновения с автомобилем маршрутное такси двигалось со скоростью 46 км/ч, в салоне было 24 пассажира.

Виновником аварии признали 58-летнего водителя легкового автомобиля, который вместе со своим несовершеннолетним сыном спешил на автовокзал. Его задержали, объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины и на время следствия избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Но до суда водитель не дожил.

Виновник ДТП, у которого, как оказалось, было серьезное онкологическое заболевание, внезапно скончался в следственном изоляторе, куда его перевели из больницы — в результате аварии он получил легкие повреждения. Предварительная причина смерти – полиорганная недостаточность.

Из-за смертельного ДТП в Кривом Роге объявлен траур

После этого резонансного ДТП заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил отменить мигающий желтый сигнал светофора в Украине, спровоцировав дискуссию.

"Запрет отключения светофоров в ночное время и отказ от желтого мигающего сигнала на нерегулируемых перекрестках — залог повышения безопасности дорожного движения... Надеюсь, что указанные рекомендации после одобрения правительством будут внедрены всеми органами местного самоуправления по всему государству", — заявил он тогда.

Первым городом, где была внедрена такая новация, стала Винница. С 11 июня 2018 года все светофоры на магистральных улицах этого города начали работать в круглосуточном режиме без перевода в ночной режим.

Основание трагического легкомыслия

Несколько лет назад в Министерстве инфраструктуры Украины провели исследование, которым выяснили, что в большинстве ДТП с тяжелыми последствиями, произошедшими по вине водителей транспортных средств автомобильных перевозчиков, виноваты самые опытные шофера.

Проведенные в 2015 году подсчеты показали, что за 5 лет произошло 56 резонансных ДТП, в которых погибли 148 человек и 789 были травмированы. Резонансными считались аварии, в которых погибли более 2 человек или были травмированы более 5 человек.

Оказалось, что 57% из них произошло по вине водителей автобусов, опыт работы которых превышает 20 лет, еще 30% приходится на водителей со стажем более 10 лет. Исследователи пришли к выводу, что опыт водителя, который, казалось бы, должен быть залогом безопасности пассажиров, часто становится оправданием его легкомыслия. Мол, полагаясь на свой многолетний стаж работы, такие водители часто пренебрегают правилами дорожного движения и ставят под угрозу жизнь пассажиров.

О том, что такая тенденция существует до сих пор свидетельствуют трагические случаи, которые все еще происходят на украинских дорогах. Самый резонансный из них снова произошел во Львове, когда 20 ноября 2021 под колеса маршрутки на пешеходном переходе попали две монахини. Одну из них водитель протащил под капотом от центра города – до конечной остановки.

Новости Львова: водител. маршрутки, который накануне сбил двух женщин, будeт выбирать меру пресечения

Недавно суд избрал виновнику этого ужасного ДТП меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. 47-летний водитель, находившийся за рулем маршрутки №138, является жителем Львова, имеет несколько лет опыта именно на этом маршруте, ранее в аварии не попадал. Ответственность водителя, по всей видимости, также разделит и его работодатель — ЧП "Соп-Транс", обслуживающее этот маршрут.

Справка

Согласно законодательству, по каждому случаю ДТП, в котором пострадали пассажиры общественного транспорта, возможно возмещение причиненного материального и морального ущерба по страховому полису.

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Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" требует, чтобы каждый пассажирский автобус, выходящий на маршрут, был застрахован.

В случае ДТП пассажир может получить 200 тысяч гривен за ущерб, причиненный его здоровью. Полис покрывает все расходы, связанные с лечением.

Застраховано также и имущество пассажиров. На это предусмотрено 100 тысяч гривен. Поэтому если во время аварии разбился телефон – страховка это тоже должна покрывать.

Также законодательством предусмотрена компенсация за причиненный моральный ущерб. Она составляет 5% от компенсации за здоровье.

Как получить компенсацию

О ДТП страховой компании сообщают водитель или владелец автобуса в течение 3 дней. С тех пор потерпевший претендует на возмещение.

Чтобы его получить, нужно в письменном виде обратиться в страховую компанию в течение 30 дней.

Заявление пишется по стандартному образцу – ФИО, содержание требования, дата, подпись. К заявлению необходимо добавить: копию паспорта и идентификационного кода, медицинские справки или свидетельство о смерти (для родственников погибшего). Понадобятся все чеки, связанные с лечением. Если же было повреждено имущество, нужно добавить документы, подтверждающие право собственности.

Причины отказа в возмещении:

не подано заявление со всеми необходимыми документами в течение тридцати дней;

нет доказательств расходов, в том числе чеков о совершенных приобретениях лекарств и т.п.;

нет билета, который дает право на проезд, или других доказательств того, что вы были пассажиром.

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