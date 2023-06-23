Следующая — "Зверинецкая": когда окончательно в Киеве переименуют две станции метро

В метрополитене говорят, что нужно время, чтобы заменить все старые таблички и линейные схемы.

В Киеве еще в мае были официально переименованы две станции столичного метрополитена. Решением Киевсовета станции "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов" от 18 мая должны называться — "Площадь Украинских героев" и "Зверинецкая".

Со времени переименования прошло уже больше месяца, но на станциях остаются старые названия, а также их по старинке объявляют в вагонах метрополитена.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Киевском метрополитене, когда начнут менять навигацию в подземке, убирать старые и объявлять в вагонах новые названия.

Станция метро "Дружбы народов" будет называться "Зверинецкой" в честь исторического названия местности Киева Зверинец, известного еще со времен Киевской Руси.

Станция "Площадь Льва Толстого" получила новое название "Площадь Украинских героев" в честь украинских героев разных поколений.

Что именно изменится в метрополитене?

"Специалистами предприятия осуществляется работа по подготовке плана мероприятий по переименованию станций метрополитена после получения решений Киевсовета по переименованию двух станций Киевского метрополитена . Сейчас этот план финализируется, поскольку переименование сразу двух станций метрополитена, одна из которых — пересадочный узел, является достаточно длительным и масштабным проектом", – сообщил сайту ТСН.ua Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

По его словам, изменения в подземке будут касаться визуальной и звуковой информации.

визуальной информации на станциях и в подвижном составе, а это общие схемы метрополитена и линейные схемы Оболонско-Теремковской и Сырецко-Печерской линий метрополитена, навигационные указатели.

звуковой информации в подвижном составе

Когда исчезнут старые названия?

"В целом это длительный процесс, к которому привлекаются несколько структурных подразделений предприятия, пассажиры будут видеть изменения постепенно, завершить этот процесс планируется к концу третьего квартала текущего года (т.е. до конца сентября – Авт). Отметим, что часть работ возможно проводить только в ночную смену", – добавляет Дмитрий Пинчук.

Кстати, новые названия станций будет озвучивать диктор компании !Tak Treba Production", которая является партнером КП Киевский метрополитен в озвучивании с 2018 года.

Цена вопроса

"В то же время отметим, что затраты на замену визуальной информации на станциях и подвижном составе, технологическом оборудовании будут известны после проведения всех необходимых работ", — добавляет Пинчук.

Интересно, что в 2018 году на переименование станции метро "Петровка" в "Почайную" из городского бюджета было потрачено 419 тысяч гривен. Так что переименование двух новых станций обойдется гораздо дороже.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об остановке движения поездов метро в Киеве на зеленой ветке подземки.

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