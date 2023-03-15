Следующее контрнаступление будет уникальным: эксперт заинтриговал возможными действиями ВСУ

Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша готова пойти на беспрецедентный шаг и передать свои истребители МиГ-29. А поскольку авиация — это оружие, которое изменяет правила боев, Украина очень нуждается в мощных самолетах — F-16, F-15. Благодаря им ВСУ смогут более эффективно уничтожать врага, особенно когда речь идет о перехвате крылатых ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Я не сомневаюсь в том, что будет контрнаступление. Вопрос только когда. По-настоящему большие операции нуждаются в абсолютной тишине. Никто не видел Харьковской операции, но она все же сложилась. Я уверен, что следующая успешная украинская наступательная операция обязательно будет. Чехи и поляки передали нам несколько самолетов. Но на самом деле авиация — это оружие, которое меняет правила битвы. Еще Уинстон Черчилль говорил, что авиация — это кавалерия современности. С тех пор ничего не изменилось", — сказал Черник.

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Эксперт объясняет, что МиГ-29 является аналогом F-16, но последний гораздо более мощный. По его словам, Украине нужны именно F-16, F-15.

"Это серьезно улучшит уничтожение врага, особенно в части перехвата аэродинамических целей, я имею в виду крылатые ракеты. Эти самолеты могут за ними охотиться. F-16 – уникальная, серьезная и очень качественная машина", — добавил он.

Черник напомнил, что нам уже задекларировали передачу планетных бомб JDAM GBU-31, GBU. Именно в МиГ-29 они будут применяться.

"Плюс если рассматривается вопрос интеграции Соединенными Штатами ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, то это обязательно будет сделано. Это нанесение ударов до 160 км, даже немного больше, в зависимости от комплектации. Это, действительно, нельзя отменить Но здесь как раз и есть небольшой конфликт более старой техники и несколько более нового оружия. Это, несмотря на то, что польские самолеты очень серьезно прокачаны именно по натовским технологиям. В общем итоге — оружия много не бывает. ударения Черник.

Петр Черник отметил, что следующая выигрышная стратегия будет на 100% уникальна, которую мы сейчас спрогнозировать не можем.

"Моя собственная философия победы — терпение и здравый смысл. Кто лучше скроет свои намерения, тот и будет иметь лучшую динамику на поле битвы", — добавил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба с оккупантами РФ весной и летом 2023-го. Штаты обещают помочь Киеву решить проблему боеприпасов.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако это должно быть неожиданностью для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что война сейчас находится в критической точке.

А полковник Вооруженных сил Польши Анджей Кручинский говорит, что решающими будут следующие недели. По его мнению, в Украины будет преимущество, поскольку российская техника устарела, но чтобы переломить ситуацию ВСУ нужно найти слабые места соперника.

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