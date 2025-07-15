Следующие 50 дней могут быть тяжелыми для Украины: Жданов рассказал, чего ждать от России

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп вечером 14 июля объявил о соглашении с НАТО о передаче Украине нового пакета вооружения. Трамп дал Путину новый дедлайн: если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.

Некоторые военные эксперты предполагают, что ближайшие два месяца будут очень тяжелыми: Россия будет показывать максимум, на что способна. Чего ждать от врага в следующие 50 дней на фронте и в тылу — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал Олег Жданов.

По его мнению, Трамп снова подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину:

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«Как Путин сказал, так Трамп и поступил. Дело в том, что телефонный разговор произошел между ними 3 июля. Так что с тех пор нужно считать 60 дней, как и было заявлено».

Это еще раз подтверждает предположение, что Трамп полностью зависим от Путина, говорит Олег Жданов.

«Путину нужно два месяца. Он рассчитывает, что за эти два месяца он выполнит все политические задачи, которые он поставил перед этой операцией. Это, возможно, связано с тем, что он не владеет окончательной или достоверной реально информацией на поле боя информацией», — рассказал эксперт.

Летом возможна эскалация войны в Украине

По словам Олега Жданова, в ближайшие 50 дней действительно возможна активизация России во всех областях.

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«К сожалению, лето может быть жарким в плане боевых действий. Потому что российские командиры, генералитет будут пытаться выполнить такие задачи, которые Путин поставил, потому что от этого будет зависеть их карьера и последующая жизнь. Путин сегодня развернул чистку чиновничьего аппарата. К генералам немного подобрались в 2022-2023 годах, но сейчас после ухода Шойгу немного оставили их в покое. Они смотрят, как там арестовывают других чиновников, как иногда министры или чиновники выходят в окно подышать с 16-го этажа, или наградный пистолет оказывается заряжен с одним патроном. Так что я думаю, что генералы постараются выложить максимум усилий», — считает Олег Жданов.

В августе мы ожидаем, что в группировку российских войск может влиться до 160 тысяч военных, говорит эксперт.

«Это тот призыв, который они сейчас собрали. 1 июля он закончился. И они сейчас часть призывников сразу поставят в строй, потому что у них разрешено подписывать контракт с первого дня после принятия присяги. А часть контрактников они выгребут окончательно из всех пунктов постоянной дислокации, заменят тех срочников, которые не согласились сразу подписывать контракт. Так что примерно 100-120 тысяч я думаю, что они будут способны перебросить на территорию нашей страны», — говорит Олег Жданов.

Кроме того, по его словам, в августе может быть решен вопрос о прибытии в Россию военных из Северной Кореи.

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«А их планируется, согласно информации, которой мы располагаем, применять в качестве охраны и обороны государственной границы РФ. Это еще они могут заменить войска, которые там Россия удерживает в каждой из приграничных областей. Информационное сопровождение любых действий РФ всегда было, и есть, и будет. Так что нам следует ожидать увеличения интенсивности именно боевых действий», — считает Олег Жданов.

Способна ли РФ усилить обстрелы Украины

Усилить интенсивность обстрелов России будет сложнее, говорит эксперт.

«В том смысле, что есть ограничения по наличию ракет и по наличию пусковых установок или носителей этих ракет. Поэтому, если и будут обстрелы, то вряд ли они могут существенно увеличить их интенсивность. Уже третьи сутки подряд они фактически, скажем так, совершают довольно медленные обстрелы. В воскресенье 60 „Шахедов“ было, в понедельник было немного больше — 160. Но не 200, не 300, не 500. Интенсивность, она примерно останется такой, как она есть. Они будут сейчас накапливать и где-то за одно-два дня мы можем ожидать очередной массированный шахматно-ракетный удар», — считает Олег Жданов.

В то же время, российская армия не прекращает обстрелы украинских городов ни на день, чтобы держать общество в напряжении, говорит эксперт.

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«Это уже называется тревожащий огонь. Таким образом, они просто психологически истощают население. Давление будет всестороннее. Российская военная машина, включая пропагандистскую машину, будет работать на полную мощность. Что сделал Дональд Трамп? Он фактически сказал Путину: ну делай, что хочешь, через 60 дней там посмотрим, что дальше будем делать. Он дал ему карт-бланш на завоевание нашей страны или на уничтожение нашей страны. Что и как Путин сможет претворить в жизнь», — считает Олег Жданов.

Ранее мы писали, что CNN оценило, чем есть 50 дней Трампа для Путина — зеленым светом для наступления РФ или шагом к завершению войны.