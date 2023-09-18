Следующим летом может быть +40 в тени: как и почему меняется погода в Украине и мире

В 2023 году в Украине и мире можно наблюдать за изменением погоды: аномальная жара, штормы и разрушительные землетрясения. Эксперты прогнозируют, что уже в следующем году температура воздуха может составлять до +40 градусов в тени. Особенно быстро это может произойти и в Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "ТСН. Тиждень" Ирины Коваленко.

Шторм "Дениель"

Тропический шторм "Дениэль" сформировался 4 сентября над Ионическим морем. И он сразу вышел за обычные рамки. За 8 дней своего существования он атаковал Грецию, Болгарию, Турцию и Египет. Греческие метеорологи даже не нашли, с чем его сравнить. А записи ведутся с 1930 года.

Из-за непогоды в Греции погибли 15 человек. В Турции – 7. Катастрофой он стал 10 сентября – когда добрался до Ливии, где снесло дамбу. Миллионы тонн воды смывали все на своем пути. Жилые кварталы, дороги, автомобили – просто исчезли

Фото: Sky News

Сам шторм закончился 12 сентября, но смерти продолжаются до сих пор. Представители власти утверждают, что четверти города Дерна нет. Ежедневно в число жертв в Ливии добавляются новые и новые цифры.

Известно о более чем 11 тысячах погибших. Но это те, чьи тела обнаружили и кого дальше выносит на берег. И около 10 тысяч человек – считают пропавшими без вести. Спасатели и местные жители работают без отдыха. К работам привлекли специалистов с ООН, Турции, Германии, Италии и Испании. Уцелевшие жители сетуют — о возможном прорыве дамб их не предупредили. Хотя инженеры, обслуживающие постройки, ранее призывали укрепить их — на случай наводнения. Впрочем, ремонт коммунальной инфраструктуры в Ливии почти не финансируется. Но проблема в другом – вся инфраструктура планеты не рассчитана на новую реальность.

Ливия / Фото: Associated Press

Сверхмощное землетрясение

В Марокко вечером 8 сентября произошли сильные толчки в горах Высокого Атласа. Их магнитуда достигла почти 7 баллов. Эпицентр был в 70 километрах от Марокеша, на глубине 18 километров.

Землетрясение в Марокко / Фото: Associated Press

Несколько ночей тысячи людей провели на улицах. И даже подходить к своим домам боялись. Люди публиковали видео, где можно увидеть вспышки перед началом толчков. Ученые точно не знаю что это такое. Впрочем, некоторые из ученых предполагают, что это редкое воздушное явление известно как "огни землетрясения".

Природа свирепствует и убивает - есть ли шанс на спасение

Сейчас известно о почти 3 тысячах погибших. Спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность медикам добраться до пострадавших. В горных селах люди до сих пор могут находиться под завалами. Все старое жилье от теперь убийственная ловушка.

Землетрясение в Марокко / Фото: Associated Press

Аномальный пожар

Лето этого года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Волна жары, прозванная "Цербером", накрыла Испанию, Францию, Италию, Грецию, Хорватию и Турцию. И Украину не обошла стороной.

В Украине дневная температура достигала 36 градусов. В Италии – на 10 пунктов больше. Температура воздуха в итальянской Сицилии днем была около 47 градусов по Цельсию. Людям советовали не выходить под прямые солнечные лучи с 11 до 18 часов. Ибо по сути – это радиация.

Из-за жары загорались пожары в разных уголках мира. Греция впала в десятки мест. Людей спасала только принудительная эвакуация. Масштабные пожары бушевали и в Канаде и Соединенных Штатах. Их было видно даже из космоса.

Пожары в Италии

"Европа является самым быстро нагреваемым в мире регионом", — заявил профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО).

В то время как вся планета потеплела почти на 1,2 градуса из-за выбросов парниковых газов, климат Европы потеплел на 2,3 градуса. И, к сожалению, эта тенденция будет набирать обороты, говорят ученые.

Что будет дальше?

Исследования Фонда дикой природы и Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата назвали окончательную дату "точки невозвращения" – 2050-й год.

"Если мы ничего не изменим до сих пор, это в конечном итоге приведет к тому, что к концу века средняя глобальная температура может возрасти на 4, а то и 5 градусов. Скорость повышения температуры в Украине она почти втрое была выше роста глобальной температуры. Это очень тревожный момент: это мы видим следствие влияния человека на климатическую систему", - говорит климатолог Вера Балабух.

Напомним, ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины, климатолог Светлана Бойченко прогнозирует, что уже к концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.

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