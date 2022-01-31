Следующий этап борьбы с пластиковыми пакетами: что и на сколько подорожает с завтрашнего дня

Следующий этап борьбы с пластиковыми пакетами: что и на сколько подорожает с завтрашнего дня

Полностью пакеты должны исчезнуть уже с марта.

Уже почти два месяца, как украинцы платят за полиэтиленовые пакеты в супермаркетах. Их цену магазины определяют самостоятельно и продают в основном в пределах 10 копеек, это за обычные тоненькие пакетики. Однако уже с завтрашнего дня начинают действовать новые цены на пластиковые пакеты.

Об этом говорится в «Сніданку з 1+1».

Из-за достаточно демократических ценников от привычки пользоваться пакетами многие отказываться не собираются, потому что сейчас цена от 6 до 12 копеек.

Те, кто продолжают покупать пакеты, в течение последних дней насторожились, ведь в Интернете начали появляться заголовки о подорожании пластиковых пакетов с 1 февраля. Цена на них якобы должна подскочить с 2 до 3 гривен, сообщили большинство СМИ, ссылаясь на сайт правительства, но в Минсреды объясняют.

«С первого февраля фактически вводится в действие постановление Кабмина по установлению минимальной цены на пластиковые пакеты толщиной выше 50 микрон – это обычно пластиковые пакеты, которые мы привыкли видеть на кассе, большие, грубые и фактически они никогда бесплатно не распространялись. Они всегда стоили определенные средства», – говорят в ведомстве.

Поэтому большие пакеты получили фиксированную минимальную цену — не менее трех гривен, а в варианте без ручек — на гривну меньше.

Относительно тонких маленьких пакетов – они дорожать уже не будут, 10 марта их вообще планируют запретить. В магазине в них можно будет положить только мясо, рыбу или крупы. Это будет уже второй этап отказа от пластиковых упаковок.

Третий этап состоится уже в 2023 году. Тогда пластиковые пакеты запретят полностью. Их должны заменить более экологическими, которые не будут вредить окружающей среде. За распространение пластиковых пакетов как платно, так и безвозмездно, будут штрафовать. Максимальная сумма штрафа – 17 тысяч гривен. Если же нарушение будет выявлено повторно, то штраф увеличат вдвое — до 34 тысяч.