Следующий год многие школы обустроят укрытиями, чтобы вывести детей на очное обучение: откуда возьмут деньги

После деокупанции Киевщины из 24 школ Макаровской общины — 17 были повреждены, а через год после тех событий в 18 уже учатся очно.

В Министерстве образования уже размышляют над тем, как начать следующий учебный год и одна из главных задач — максимально всех школьников вывести на очное обучение, а для этого нужны укрытия, говорится в ТСН.

Село Маковище на Киевщине было оккупировано. После русских захватчиков в школе не осталось целого окна и немалая дыромаха на крыше, туда попал снаряд от "Града". Собственными силами залатали кровлю, волонтеры помогли с окнами. В подвале с родителями навели порядок. Детей вывели на обучение. А сами продолжили искать тех, кто доведет укрытие до ума, потому что сейчас по нему скачет лягушка.

Отремонтировать укрытие взялись в киевской школе экономики.

В соседнем селе Мотыжине – на очную учебу вышли тоже только этой весной. Сожженный, российским снарядом, актовый зал закрыли на ключ. Под укрытие переделали давно забытую подземную котельную, где поставили печку и во время тревог даже проводят концерты. Чтобы все обустроить — здесь подавали заявки в разные институты.

После деокупанции Киевщины из 24 школ Макаровской общины — 17 были повреждены, а через год после тех событий в 18 уже учатся очно. Руководитель управления образования делится секретом, как им это удалось. Они, говорит, не ленятся подаваться на все возможные грантовые программы по восстановлению. "Грантовые заявки начали писать — наши три заведения выиграли больше грантов в истории ЕС", — рассказывает Ирина Волощенко.

По данным Министерства образования, сейчас в трети школ дети не учатся очно, потому что у них нет укрытия. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию на обустройство новых укрытий выделили 1,5 миллиарда государственной субвенции.

Деньги уже поделили между областями по принципу, где больше учатся дистанционно или смешанно – туда и больше денег. Чтобы воспользоваться государственными деньгами есть условия: местные власти должны частично профинансировать работы, а в школе должны учиться многие ученики. "Это опорные — не менее 200, и другие заведения, где не менее 350. И там, где нет укрытий или нуждаются в капремонте", — сообщает руководитель экспертной группы по вопросам школьного образования МОН Татьяна Балашова.

Во все критерии подпадает лицей в Броварах – в нем учится 1300 учащихся. На государственные деньги планируют построить укрытие для начинающих, а старшеклассники будут ходить к соседям в подвал дома.

Также из государственного бюджета выделяют еще один миллиард гривен на закупку школьных автобусов. Это чтобы подвозить детишек в школы, где есть укрытия. Педагоги пытаются максимально дать доступ к очному образованию, поскольку дистантинное обучение на пользу не идет.

Последний звонок в условиях военного положения. С сегодняшнего дня на летние каникулы уйдут не все школы страны. Чтобы доучить то, что недоучили из-за российских атак, до 16 июня будут ходить ученики в Киеве, а также часть школ в Черновцах. В Сумах право выбора дали учебным заведениям, есть такие, где решили учиться до 21 июня. А вот на декупированных общинах Купянского района Харьковщины будут догонять программу до конца июня.

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