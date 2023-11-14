Следующий год станет решающим в войне: у Зеленского заговорили о переломном моменте

На Западе все чаще говорят о затяжной войне в Украине. И здесь речь даже не о месяцах или год-два, а о целых пяти.

Недавно статью с довольно безрадостными выводами о войне в Украине выпустило издание The Economist. На Банковой уверяют, что большая часть войны уже позади, а 2024-й год будет определяющим.

Что беспокоит западные элиты и почему их оценки не совпадают с заявлениями Офиса президента, разбирались журналисты эксклюзива TSN.UA.

Анализ резонансной статьи в The Economist

"Сейчас невеселые времена". Именно так начинается статья The Economist и сразу становится ясно, что положительного в ней будет немного. Ну и логично, потому что она о войнах: об Украине и Израиле. А еще о Западе и как ему действовать в этой ситуации. Авторы статьи рассматривают разные сценарии, однако безоговорочно признают, что времена сейчас тяжелые.

"Если война в Украине останется открытой раной в Европе, а Ближний Восток останется пылающим, у Запада будут серьезные трудности, если разразится новый серьезный кризис. Один из рисков состоит в том, что враги просто зарабатывают на хаосе в другом месте для собственных целей", — пишет The Economist.

Валерий Залужный / Фото: ТСН.ua

Западные чиновники всерьез предполагают, что русско-украинская война может затянуться еще на 5 лет. Причина в том, что самый мощный союзник Украины — США вовлечен в несколько конфликтов в разных уголках мира. Прежде всего речь идет об Украине и Израиле, где на горизонте развевается китайская и иранская угрозы. Но и с первыми двумя Америка справляется "не очень". Упоминают там и слова Главкома ВСУ Валерия Залужного. В начале ноября Главнокомандующий написал в авторской колонке для The Economist о "тупике" в войне.

Чем рискует Украина?

из-за войны в Израиле Киев может недополучить необходимое вооружение. А если война на Ближнем Востоке перекинется на другие страны, то Вашингтону нужно будет выбирать, кому приоритетнее предоставлять технику и боеприпасы.

"Если наши производственные линии уже тяжело справляются с необходимостью вооружать Украину, то в случае реального затяжного конфликта с таким противником как Китай они будут полностью перегружены", — пишет The Economist.

Вот на этом этапе на Западе и возникает мнение о том, что Украине нужно соглашаться на мир. Там признают, что ни Украина, ни Россия не согласны идти на уступки, но как говорят "худой мир лучше доброй войны". Но это не так. Украинцы знают, что такое мир с Россией и чем он обязательно заканчивается — еще большей войной и жестокостью. Реалистичнее на ситуацию смотрят в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что именно Украине решать, когда начинать переговоры.

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"Пока мы не видим желания президента РФ Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении. Поэтому единственный способ добиться этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ добиться этого – усилить военную способность Украины путем оказания ей поддержки", – говорит он.

Главное, что в Альянсе это хорошо понимают и продолжают помогать Украине. На днях правительство Германии пообещало в следующем году увеличить бюджет помощи Украине вдвое – с 4 до 8 миллиардов евро.

14 ноября Берлин объявил и об очередном пакете военной помощи. Среди других вкусностей в нем: десяток Леопардов 1А5 и 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Верим, что эта техника поможет ВСУ освободить украинскую землю и сохранит жизнь военным.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот / Фото: скриншот с видео

А что говорят в Украине?

По мнению Буданова, война и правда может длиться годами, поскольку Россия вряд ли вообще согласится заключать мирное соглашение. В таком случае война перейдет в "тлеющую" фазу, когда обе стороны не продвигаются, однако осуществляют ракетные атаки.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор через Северные острова (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ есть значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, которые касаются не только Крыма. Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", — говорит Буданов.

Рассчитывать на то, что Россия скоро посыплется не стоит, впрочем, подобные процессы могут обостриться к 2025 году. Этого ожидают в ГУР.

Президент Украины пока вариант переговоров с Россией не рассматривает. Об этом не раз говорил сам Зеленский и недавно подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Я могу четко сказать: при этом президенту ни одного "Минска-3" не будет", — сказал Ермак.

В интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале "Мосейчук+" намекнул Ермак и на то, когда закончится война. Точной даты не назвал, однако заявил, что на 70% Украина ее уже прошла. Но оставшаяся дистанция будет самой сложной. 24-й год должен стать переломным, уверен Ермак.

"Приближается переломный момент в войне. …Следующий год будет решающим", — отметил он.

Об этом Глава Офиса президента заявил 13 ноября во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне. Что должно поспособствовать перелому он не назвал, однако, как пишет Блумберг, в своем выступлении акцентировал внимание на успехах ВСУ на левом берегу Херсонщины. Так что, надеемся, в офисе президента что-то знают. Возможно, "фейковое отступление россиян" с Левобережья скоро станет реальностью?

Напомним, ранее специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали слова Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине. По их мнению, они четко очерчивают соображения Залужного относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для этого издания The Economist.

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