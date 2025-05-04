Следующий Папа может стать последним: главная тайна пророчества о Ватикане (видео)

Новые подробности пророчества о будущем Ватикана / © ТСН

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Следующий Папа может стать последним, а при его правлении случатся большие беды?! Что нового выяснилось о пророчестве и что оно скрывает?

Все детали — в эксклюзиве TSN.ua.

Это пророчество шокирует!

Пока католики мира оплакивают смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, в Ватикане готовятся к конклаву для избрания его преемника. Но среди верующих и исследователей снова упоминается загадочное «Пророчество пап», написанное еще более 400 лет назад. Об этом говорит Daily Mail.

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Речь идет о книге бенедиктинца Арнольда де Свиона 1595 года, которая базируется на видениях святого Малахия, архиепископа Армы. В ней изложена серия латинских фраз, которые якобы описывают каждого Папу от Целестина II (1143 год) и по сей день. Последняя запись особенно тревожна: в ней говорится о «Петре Римлянина», который якобы станет последним понтификом. Под его правлением должны произойти большие бедствия, разрушение Рима и конец папства. Пророчество завершается словами: «Город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ».

Дата публикации 20:24, 02.05.25 Количество просмотров 107 Какие шансы у украинца стать новым Папой Римским? Скоро Конклав в Ватикане!

Эти опасения подпитываются тем, что среди главных претендентов на должность Папы сейчас есть три кардинала по имени Петр. Ранее некоторые пытались связать пророчество с Папой Франциском через его семейное имя — Джованни ди Пьетро ди Бернардоне, однако большинство ученых считают это совпадением. К пророчествам приобщаются и предсказания Нострадамуса, сделанные еще в XVI веке. В своих стихах он упоминал смерть «очень старого понтифика» и ослабление позиций католической церкви, а также намекал на избрание нового Папы, связанного с «великим королем» и молодым преемником. Несмотря на мрачные предположения, большинство исследователей призывают относиться к этим пророчествам с осторожностью и не воспринимать их буквально.

Пока католики мира оплакивают смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, в Ватикане готовятся к конклаву / © Associated Press

Как будут выбирать нового Папу?

Ну и продолжаются активные обсуждения, кто станет новым Папой. Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.

Дата тайного конклава, на котором будет избран новый глава Католической церкви, была определена на закрытом собрании кардиналов после похорон папы Франциска 26 апреля. Избиратели готовятся к размещению в Casa Santa Marta.

Право на участие в конклаве имеют около 135 кардиналов со всего мира до 80 лет. С 2005 г. во время голосования кардиналы-избиратели размещаются в Casa Santa Marta и им запрещено использовать какие-либо устройства или связываться с внешним миром. Об этом пишет Corriere della Sera. Обычно нового папу выбирают после смерти предыдущего понтифика.

Но папу Франциска выбирали при чрезвычайных обстоятельствах — в 2013 году папа Бенедикт XVI отрекся от папства из-за проблем со здоровьем и своего возраста. До этого папа уходил в отставку в 1415 году и был это Григорий XII — он это сделал под давлением обстоятельств. А добровольно (как и Бенедикт XVI) в отставку ушел папа Селестин V в 1294 году. Правила голосования следуют нормам, установленным еще Папой Иоанном Павлом II в 1996 году апостольской конституцией Universi Dominici Gregis, затем измененным Бенедиктом XVI 26 июня 2007 года.

Согласно новым положениям, после 33-го или 34-го голосования проводят второй тур между двумя кардиналами, набравшими наибольшее количество голосов в последнем туре, но по-прежнему нужно большинство в две трети голосов. Ежедневно до избрания преемника Бергольо будет проводиться два курения — одно около 12 часов дня, другое в 19 часов. По окончании каждого голосования бюллетени сжигают с добавлением красителя: черного, в случае несостоявшихся выборов; белого, в случае избрания нового Святого Отца.

Дым, поднимающийся из трубы Апостольского дворца, сообщает собравшимся на площади Святого Петра верующим о том, состоялись или не состоялись выборы. После того, как выборы состоятся, и если избранный примет выдвижение, из трубы уйдет белый дым, и одновременно зазвонят шесть колоколов собора Святого Петра.

Праздничные колокола всегда знаменуют приход нового Папы. В разнице сикстинской капеллы приготовят комнату с одеждой для нового понтифика. После избрания Папа через небольшую дверь в апсиде Сикстинской капеллы попадает в «комнату слез», названную так потому, что именно здесь избранник дает свободу эмоциям, которые он сдерживал до этого момента. Невозможно знать, сколько времени понадобится 138 кардиналам-выборщикам, чтобы выбрать нового Папу. С 1900 года по сегодняшний день конклавы обычно длились в среднем 3 дня, а самый продолжительный из них — 5 дней.

© Associated Press

Кто может стать следующим Папой?

А теперь подробнее о тех, кто выбирает и кому прочат место Папы Римского. Выбирают нового папу — кардиналы, они по важности в церкви уступают только наместнику Святого престола — то есть самому Папе.

Кардиналов назначают сами Папы Римские и обычно они уже епископы. Для того чтобы стать кардиналом, нужно быть священником минимум пять лет и иметь возраст не менее 25 лет, а также выбрать целибат — дать обещание и соблюдать «безбрачие». Кстати, чисто теоретически Папой может стать любой холостой католик указанного возраста, но все же существует традиция избрания пап из кардиналов. Все кардиналы перед голосованием на Конклаве приносят присягу по секретности во время выборов Папы. Все нынешние кардиналы были назначены или Иоанном Павлом II, или Бенедиктом XVI, или Франциском. Причем 80 процентов кардиналов с правом голоса — 108 кардиналов — были назначены именно папой Франциском.

В кардиналы посвящают во время специальных церемоний (консисторий), где им вручают кольцо и красную шляпку пилеолус — ярмулку. Она символизирует преданность Папе — даже если для этого нужно пролить кровь или отдать жизнь — отсюда, собственно, и красный цвет. Папа Франциск провел 10 таких собраний-консисторий, поэтому есть все основания, как говорят ватиканисты, считать, что следующий понтифик, скорее, будет не европейцем. Франциск пытался усилить церковь там, где католики в значительном меньшинстве или там, где их количество растет гораздо быстрее, чем на «застойном» Западе.

Также, как ожидается, преемник Франциска будет «прогрессистом» — то есть человеком не ультраконсервативных убеждений, а разделять реформаторские стремления папы-аргентинца. Но так же может случиться, что реформаторские усилия были быстрыми, и кардиналы могут решить, что нужно немного «притормозить» реформаторский «страсть» Франциска. На протяжении многих веков подавляющее большинство кардиналов были итальянцами, за исключением периода 1309-1377 годов, когда доминировали французы, ведь папа базировался во французском Авиньоне. Кардиналы-европейцы сейчас составляют 39 процентов, а когда Франциск (первый в истории понтифик-латиноамериканец) вступал на престол в 2013 году, европейцы составляли более половины всего количества кардиналов в Коллегии. Но, несмотря на прогнозы экспертов, и ставки букмекеров, кто станет новым папой, на самом деле не будет ясно, пока над Сикстинской капеллой не поднимется белый дым.

Кому прочат самые высокие шансы?

Сейчас один из фаворитов — кардинал Пьетро Паролин. С 2013 года он занимает должность государственного секретаря Ватикана. В этой должности он пытался выстроить отношения Ватикана с Вьетнамом и Китаем.

В 2018 году Ватикан и Китай подписали соглашение о назначении епископов. Это был важный исторический шаг в отношениях между Пекином и Католической церковью. В то же время, соглашение вызвало критику и обвинение в «коллаборации с коммунистами». Имя кардинала Паролина также упоминалось вместе с делом о растрате 350 млн. евро в 2021 году, но обвинений кардиналу не выдвинули. При кардинале Паролине говорит его высокий пост в ватиканской иерархии, дипломатический опыт, близость к покойному Франциску и происхождению. Кардинал родом из Северной Италии, а последние три Папы Римских не были итальянцами: Франциск был родом из Аргентины, Бенедикт XVI — из Германии, а Иоанн Павел II — из Польши. Еще один итальянец, которого называют вероятным будущим Папой, — архиепископ Болонье Маттео Дзуппи.

Дзуппи, ставший кардиналом в 2019 году, считается одним из самых прогрессивных претендентов на роль понтифика. Он разъезжает Болонью на велосипеде, либерально настроенный к однополым отношениям и ЛГБТК+ сообществу в целом, высказывается за права заключенных и против смертной казни. В 2022 году его избрали главой итальянской епископской конференции. Дзуппи работает с общиной святого Эгидия — это католическая ассоциация, которая занимается социальным служением. В 1992 году команда, в составе которой был Дзуппи, являлась посредником на переговорах, после которых завершилась гражданская война в Мозамбике и подписали мирный договор. В 2023 году папа Франциск назначил Дзуппи мирным посланником Ватикана в Украине. В этой роли болонский архиепископ посетил Москву и встретился с патриархом Кириллом. Встречался Дзуппи и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Другой претендент — 60-летний Пьербаттиста Питьсябалла — он самый молодой кардинал среди тех, кого СМИ и букмекеры называют фаворитами роли Папы Римского. Он стал кардиналом только в 2023 году. В его пользу говорит опыт работы на Ближнем Востоке: с 2020 года Пиццабалла занимает должность латинского патриарха Иерусалима. Когда ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, Пицбалла предложил себя в заложники — в обмен на похищенных детей. Патриарх Иерусалима воздерживается от высказываний на противоречивые темы, которые могут сыграть в его пользу, отмечает New York Times. Однако возраст, вероятно, сыграет против него: для папы он достаточно молод.

Среди кандидатов поклонник Орбана!

Также перспективным кандидатом от консервативного крыла церкви считают архиепископа Будапешта 72-летнего Петер Эрде. Он выступает против однополых браков и против допуска разведенных, а затем вновь женатых католиков к причастию. Венгерского кардинала называют поклонником премьер-министра Виктора Орбана. Когда в 2015 году папа Франциск призвал католических священников в Европе принимать беженцев, Эрде заявил, что это будет похоже на «торговлю людьми». Впрочем, как отмечает Reuters, Эрде никогда открыто не противостоял папе Франциску и может рассматриваться как компромиссный кандидат: с консервативными взглядами, не очень харизматичный, но прагматичный. Эрде дважды избирали председателем совета епископских конференций Европы — в 2005 и 2011 году. Именно европейские кардиналы составляют сейчас большинство в конклаве, который будет выбирать нового Папу. А еще Эрде — эксперт по церковному праву, он говорит на нескольких языках, включая русский. Его назначил Иоанн Павел II в 2003 году. На тот момент он стал самым молодым кардиналом (впоследствии появились кардиналы младше Эрде).

А еще первым Папой Римским из Юго-Восточной Азии — как Франциск стал первым понтификом из Латинской Америки — может стать Луиса Антонио Тагле, его называют «азиатским Франциском». Именно в Азии сейчас быстрее всего растет численность католиков. Тагле был архиепископом столицы Филиппин Манилы, а затем стал отвечать за евангелизацию в Ватикане. Его называют прогрессивным кандидатом: Тагле считает позицию католической церкви в отношении однополых браков и разводов слишком жесткой. В то же время, он выступает против абортов, сравнивая их с внесудебными расправами над подозреваемыми в наркоторговле на Филиппинах. Тагле был одним из кандидатов на пост Папы еще в 2013 году (когда избрали Франциска), но тогда он был слишком молод. Впрочем, и теперь его возраст — 67 лет — может показаться конклаву слишком юным для понтифика.

Также претендетом считают первого кардинала из Ганы. Питер Тарксон относится к прогрессивному крылу Римско-католической церкви. Он был главой папского совета справедливости и мира — органа, продвигающего социальную справедливость, права человека и мир. В этой роли Тарксон, в частности, посещал экономический форум в Давосе и говорил о климатическом кризисе. Он придерживается традиционных для Католической церкви взглядов на гомосексуальность и брак, но выступает против криминализации однополых отношений в Гане. В 2023 году Тарксон говорит в интервью BBC, что он молится о том, чтобы его не избрали Папой Римским. Еще один возможный кандидат из Африки — это кардинал, 79-летний Робер Сара из Гвинеи. В отличие от Тарксона, Сара имеет консервативные взгляды. В 2020 году Сара написал книгу в соавторстве с бывшим папой Бенедиктом XVI, где высказывался за сохранение практики целибата для католических священников. Эту книгу восприняли как вызов действующему папе. Вскоре Сара подал в отставку с занимаемой должности в Ватикане.

Сара называли «параллельным авторитетом» Франциска. В этом смысле его кандидатура еще более консервативна, чем Эрде.

Среди претендентов также выделяют 68-летнего Марио Грека — генерального секретаря Синода епископов. Его считали традиционалистом, но после избрания папы Франциска в 2013 году он стал придерживаться более прогрессивных взглядов. Теперь он поддерживает ЛГБТК+ сообщество и мигрантов и высказывается против дискриминации, а также положительно относится к идее смены церкви с течением времени. В 2015 году он говорил, что церковь должна быть «опытом общения с Богом», а не «организацией морали». Reuters отмечает, что Грек родом из крошечной страны, поэтому его кандидатура не должна вызывать дипломатические или геополитические проблемы.

А архиепископа Марселя Жак-Марка Авелина называют Иоанном XXIV — из-за его внешнего сходства с Папой Иоанном XXIII.

Кардинал Авелин — близкий соратник Франциска, разделяющий многие взгляды покойного понтифика. Он родился в Алжире в семье иммигрантов из Испании и переехал во Францию после того, как североафриканская страна обрела независимость. В 2023 году Авелин организовал в Марселе «Средиземноморские встречи» для христианской молодежи. Специальным гостем встреч был Папа Франциск. Авелин может стать первым Папой из Франции с XIV века. Правда, архиепископ Марселя не говорит на итальянском (но учит его), что может стать препятствием для его избрания.

Среди кардиналов, выбирающих Папу, есть украинец

К слову, 45-летний уроженец Украины, епископ УГКЦ Николай Бычок, который сейчас занимается украинской диаспорой в Австралии, также будет участвовать в выборах нового папы, но вопрос, может ли он быть избран, дискуссионный. Сам он такую возможность допускает, но есть некоторые нюансы. Ранее у украинских медиа появилась информация, что он также может претендовать на место Папы. Но впоследствии религиовед Сергей Гирик объяснил, что кардиналы от церквей восточного обряда, в частности УГКЦ, могут выбирать папу, но не могут быть кандидатами на престол. В то же время другие религиоведы, в частности Кирилл Говорун, отмечал BBC, что возможность быть избранным у Бычка как католика восточного обряда теоретически существует. В конце концов, собеседники BBC в УГКЦ подтвердили, что по канонам Бычок не может быть избран. И добавили — «если выберут, кто пойдет против Святого Духа». Сам Бычок 25 апреля заявил, что на сегодняшний день в мире есть 252 кардинала, из них 135 кардиналов в возрасте менее 85 лет. То есть это кардиналы, которые могут выбирать Святейшего Отца и могут быть избранными.

Что известно о Николае Бычке?

Николай Бычок родился в украинском городе Тернополь, после окончания средней школы пошел в монастырь, а затем рукоположил священника во Львове. Прежде чем в январе 2020 года переехать в Мельбурн, чтобы служить в Епархии Святых Петра и Павла, он был священником в разных странах, включая Польшу и США. В конце 2024 года Папа Франциск назначил его кардиналом. Но как ни крути, кто в конце концов станет папой, будет известно только после его выхода. А после каждого раунда неудачных выборов, когда никто не получает «конституционное большинство» в две трети голосов, из дымохода Сикстинской капеллы идет черный дым. А когда наконец выбирают папу, то идет белый дым.

В оскароносном фильме «Конклав», снятом в 2024 году и довольно правдиво отражающем сам процесс избрания папы, видно, что разжигая костер, к нему добавляют химические красители, делающие дым либо явно черным, либо белым. Итак, после успешного голосования новоизбранный папа должен выйти на балкон, с которого видна площадь Святого Петра — там обычно десятки тысяч человек ожидают этого момента. Избрание, белый дым и появление на балконе Собора означают, что у Католической церкви есть новый понтифик.

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Напомним, смерть Папы Римского Франциска произошла 21 апреля в результате неожиданного инсульта. Суверенный понтифик не испытывал чрезмерных страданий.

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